L’attore di Pirati dei Caraibi afferma che la Disney sta sicuramente parlando di un sesto film

Disney sta “sicuramente parlando” di un sesto film di Pirati dei Caraibi, secondo Lee Arenberg, che ha interpretato il pirata Pintel al fianco del Capitano Jack Sparrow di Johnny Depp nei primi tre film della serie.

Né Arenberg né Mackenzie Crook, che ha interpretato il partner pirata di Pintel, Ragetti, nella trilogia diretta da Gore Verbinski, sono stati riportati indietro per Pirati dei Caraibi 4 e 5. Il quinto e attualmente ultimo film della saga partita per la prima volta nel 2003, ispirato alla famosa attrazione Disneyland, è uscito a maggio 2017 dopo anni di inferno di sviluppo e ha guadagnato quasi 800 milioni di dollari in tutto il mondo.

“Ne stanno sicuramente parlando, per quanto ne so”, ha detto Arenberg a Kendall Talks TV. Nel riprendere potenzialmente il suo ruolo di di Pintel insieme al Ragetti di Crook, Arenberg ha detto: “VOglio dire, sì, certo, ovviamente. Ma ne hanno già fatti due senza di noi [ride]. Adoro quella parte, ma non dipende da me. È qualcosa di cui parlare durante questa pandemia.”

La Vendetta di Salazar ha accennato a un sesto e forse ultimo film quando nella scena post-credit c’è stata la rivelazione del ritorno del pirata maledetto, Davy Jones (Bill Nighy), precedentemente sconfitto dagli sforzi combinati di Sparrow, Will Turner (Orlando Bloom) e della moglie Elizabeth (Kiera Knightley) nel terzo film della saga.

Nel 2017, prima dell’uscita de La Vendetta di Salazar, il regista Joachim Rønning ha descritto il quinto film come “l’inizio del finale”. Quella pellicola è stato il secondo film con l’incasso più basso della saga, $ 794 milioni in tutto il mondo, dietro La Maledizione del Forziere Fantasma del 2006 ($ 1,06 miliardi), Oltre i Confini del Mare del 2011 ($ 1,04 miliardi) e Ai Confini del Mondo del 2007 ($ 963 milioni), ma prima del film originale, La Maledizione della Prima Luna ($ 654 milioni).

Mesi dopo, nel 2018, Disney ha parlato con gli sceneggiatori di Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick, per sviluppare un possibile riavvio senza Depp. Il presidente della produzione dei Walt Disney Studios, Sean Bailey, ha dichiarato a The Hollywood Reporter nel 2018 che volevano portare alla saga nuova energia e vitalità.

Gli sceneggiatori sono usciti dal progetto nel febbraio del 2019. Ad ottobre dello stesso anno, il creatore di Chernobyl, Craig Mazin, è stato assunto per riavviare il franchise con Ted Elliott, che ha co-scritto i primi tre film con la compagna di scrittura Terry Rossio. Secondo The Hollywood Reporter, non era noto se la nuova direzione che sarebbe stata tracciata da Mazin ed Elliott avrebbe incluso Sparrow o Depp.

