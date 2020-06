Laura Harrier loda Spider-Man: Homecoming e la sua rappresentazione della diversità

Quasi tre anni fa, Spider-Man: Homecoming ha debuttato nei cinema, portando con sé una nuova versione selvaggiamente diversa dell’arrampicamuri della Marvel.

Il film ha seguito il periodo di Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland) come studente di scuola superiore, completo di un elenco di compagni di classe nel processo. Tra questi c’erano Liz Toomes (Laura Harrier), l’interesse amoroso di Peter e figlia di Adrian Toomes / The Vulture (Michael Keaton).

Mentre Homecoming ha contribuito a presentare la Harrier alla Hollywood contemporanea, che da allora ha continuato a recitare in BlacKkKlansman di Spike Lee e Hollywood di Ryan Murphy, l’attrice pare abbia inizialmente pensato di aver perso il ruolo. L’attrice ha recentemente dichiarato a Net-a-Porter di essersi preoccupata brevemente di non aver ottenuto il ruolo di Liz, dopo che è emerso che Zendaya, che alla fine ha interpretato MJ, è stato il primo casting nel film.

“Dopo aver fatto il mio screen test per Spider-Man, prima di aver sentito il risultato, alcune settimane dopo è venuto fuori che Zendaya sarebbe stata scritturata, quindi ho pensato di non avere ottenuto la parte”, ha spiegato la Harrier. “Ho quindi chiamato il mio agente e mi hanno rassicurato che ero ancora in corsa. Ho pensato che fosse incredibile e rivoluzionario per la Marvel metterci entrambe in quei ruoli, non che l’avessero fatto solo per il colore della nostra pelle. Eravamo solo ragazze che andavano a una scuola a New York ed è così che sembra New York City; i film dovrebbero riflettere la realtà. Abbiamo avuto davvero dei bei momenti mentre giravamo quel film. Zendaya e io siamo amiche adesso e le siamo entranbe grate di aver potuto dondolare su quei fili.”

Harrier aveva già parlato della spinta di Homecoming per la diversità in passato, dicendo a ComicBook che spera che ciò sia rappresentativo del futuro per la rappresentazione sullo schermo.

“Penso che sia enorme il fatto che questo film mostri ciò”, disse la Harrier. “Penso che [il produttore] Amy Pascal lo abbia detto nella conferenza stampa. Questa è solo la realtà. Se vai a una scuola superiore del Queens, assomiglia a come l’abbiamo ritratta, quindi anche se non dovrebbe essere innovativo, lo è. Speriamo che questo sia indicativo del futuro. Spero che vedremo molti più film come questo. Sì, non penso che le cose siano dove dovrebbero essere, ma penso che questo significhi che ci stiamo muovendo nella giusta direzione.”

