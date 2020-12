L’autore del romanzo di Star Wars: Il Risveglio della Forza ha dovuto rimuovere il rimando alla romance tra Finn e Rey

L’autore del romanzo di Star Wars: The Force Awakens, Alan Dean Foster, ha rivelato che c’era “ovviamente l’inizio di una relazione” tra Finn e Rey che non si è materializzata nella trilogia sequel di Star Wars – e un accenno a questa relazione è stata rimossa dal suo romanzo.

L’autore del romanzo originale di Star Wars e del romanzo sequel Splinter of the Mind’s Eye, ha accettato di scrivere il romanzo adattamento del revival del franchise del regista JJ Abrams. Quando ha tentato di innaffiare i semi piantati nel film per un’eventuale storia d’amore tra Finn e Rey, Foster ha detto di essere stato costretto a rimuovere una scena relativa alla relazione in fiore.

“Ho fatto la mia solita cosa quando ho scritto questi adattamenti cercando di sistemare cose che penso dovessero essere sistemate nella storia e nella scienza. Non tanto con i personaggi, perché i personaggi sono ben stabiliti in una sceneggiatura”, ha detto Foster a Midnight’s Edge. “Alcune cose hanno detto di togliere e altre le hanno lasciate. Alcune delle cose che hanno detto di togliere mi sono sembrate sciocche e avrebbero davvero migliorato il libro se avessi potuto lasciarle, ma non posso parlare di quelle. C’erano un paio di cose, e alcune mi hanno abbastanza infastidito. Vi dirò una cosa che mi hanno fatto togliere, dopotutto è passato abbastanza tempo e non penso che importi. C’era ovviamente l’inizio di una relazione tra Finn e Rey. Mi aspettavo di vederlo sviluppato ulteriormente de Gli ultimi Jedi, ma non è accaduto. E sappiamo tutti perché è successo – e non c’è bisogno di approfondirlo – ma purtroppo è così che stanno le cose.”

Finn e Rey trascorrono gran parte de Gli ultimi Jedi separati, e Finn è legato romanticamente alla nuova arrivata del franchise Rose. Foster rivela di aver tentato di riconfigurare il capitolo centrale diretto da Rian Johnson con un trattamento inutilizzato per l’episodio IX, definendo Gli Ultimi Jedi un “film terribile” e “un film terribile di Star Wars”.

Insieme alla scena rimossa relativa a Finn e Rey, il romanzo ha eliminato un pezzo del dialogo di Han Solo che avrebbe richiamato una famosa battuta di Luke Skywalker, nell’originale Star Wars di George Lucas .

“C’è una scena nel film e nel libro in cui Rey saliva a bordo del Millennium Falcon, e Han Solo non riusciva a far funzionare le cose, così lei lo avrebbe aggiustato. Han dice qualcosa del tipo ‘buon lavoro’, con riluttanza. E poi gli ho fatto dire: ‘Non fare la presuntuosa, ragazza’. Il che, ovviamente, è un rimando a quello che dice a Luke nel primo film. Ho pensato che fosse un modo meraviglioso per collegare il personaggio al primo film e alla prima storia. Pensavo che i fan lo avrebbero adorato, e mi hanno costretto a toglierlo.”

