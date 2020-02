Le divertenti risposte dei fan alla domanda di Rian Johnson circa il titolo di Knives Out 2

Dopo il meraviglioso Gli Ultimi Jedi e il sensazionale Knives Out – Cena con Delitto, il raffinato quanto punk regista Rian Johnson sta lavorando ad una sequel per il suo film giallo con un ensemble di stelle del cinema.

Il regista sta attualmente lavorando al sequel, a quanto pare non ha svolto alcun lavoro di recente. Per questo motivo l’account Twitter ufficiale ha chiesto ai fan suggerimenti per il titolo del sequel. Diciamo solo che a Twitter si è presentata l’occasione si di dare effettivamente mano al regista, ma anche di dar sfogo alla propria vena comica.

Di seguito vi mostriamo alcuni esempi davvero esilaranti di quale titolo i fan hanno pensato per Knives Out 2.

Alright we need title suggestions for the sequel! Drop em! 👇 — Knives Out (@KnivesOut) February 11, 2020

Fork’in Hell! — Duncan Jones (@ManMadeMoon) February 12, 2020

Mighty Morphin Kniver Rangers — POWER💘RANGERS (@PowerRangers) February 11, 2020

KnIIves Out. (Followed, naturally, by Kniv3s Out.) — Josh Spiegel (@mousterpiece) February 11, 2020

Knives out 2: as good as the first but with Adam Driver — 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐚𝐫𝐚 🏙️ (@itsvivi__) February 11, 2020

Knives In — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) February 11, 2020

2 Knives 2 Out

The Knives and the Out: Tokyo Drift

Knives & Out

Fast Knive

Knives & Out 6

Out 7

The Fate of the Knives

K9 — Patrick Verona (@MasterTarantino) February 11, 2020

Knives Out Times Two: Knives Back In — sloane (sipihkopiyesis) (@cottoncandaddy) February 12, 2020

Who Let the Knives Out? — IGN (@IGN) February 11, 2020

Shivs Creek (Director’s Cut) — Christopher Sabat (@JustChrisSabat) February 12, 2020

The Southern Gentleman Who Went Up A Hill And Came Down A-Searchin’ For The Perpetrator Who Committed A Most Heinous Crime Upon The Top Of The Hereformentioned Hill — demi adejuyigbe (@electrolemon) February 11, 2020

Put Those Knives Back Where They Came From Or So Help Me — Zack Ogle (@zackogre) February 11, 2020

Il partner di produzione di Johnson, Ram Bergman, ha aggiunto che Craig era impaziente di riprendere il ruolo: “Daniel si è divertito così tanto a farlo, e vuole farlo di nuovo”.

Cena con Delitto – Knives Out è stato realizzato con 40 milioni di dollari e vanta un cast stellare di cui fanno parte Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer e Toni Collette, ed è diventato una lucente stella di qualità in un botteghino nel 2019 dominato da sequel e film parte di franchise.

Lionsgate ha ufficialmente dato il via libera al sequel di Cena con Delitto – Knives Out, e non è difficile capire perché data l’alta qualitò della pellicola e l’incasso di 247 milioni in tutto il mondo, tanto che questo potrebbe essere l’inizio di un redditizio franchise per lo studio e per Craig mentre termina il suo periodo da James Bond nel prossimo No Time to Die.

Johnson, che ha diretto Star Wars: Gli Ultimi Jedi del 2017, starebbe a quanto pare ancora sviluppando una nuova trilogia di Star Wars, anche se quei piani sono per ora stati rallentati mentre Disney e Lucasfilm preparano il prossimo futuro per il franchise.

