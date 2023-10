Le Iene scandalo: l’ex concorrente de Il Collegio si confessa! Sex worker a 18 anni? La reazione dei genitori

In un mondo dove il cinismo sembra regnare sovrano, ogni tanto spunta una storia che ti fa rimanere con il fiato sospeso. Maria Sofia Federico, un tempo concorrente del celebre show “Il Collegio“, ha gettato il mondo dello spettacolo in un turbinio di discussioni e riflessioni. A soli diciotto anni, ha deciso di affrontare una battaglia femminista senza precedenti, un percorso che la porta a considerare una carriera come sex worker. La ragazza ha fatto le sue rivelazioni nel programma Le Iene, destando non poco scalpore.

La storia di Maria Sofia Federico

Le storie di Maria Sofia Federico sono tutto fuorché ordinarie. Da protagonista della Rocco Siffredi Academy a attivista per i diritti degli animali, ha abbracciato cause audaci e lottato per una visione di futuro che sfida le aspettative. Il suo sogno? Diventare una sex worker, aprendo la strada su OnlyFans, dove ha già messo in piedi un profilo coinvolgente. Ma non si tratta solo di un’aspirazione personale; vuole che la società riconosca e rispetti i diritti di chi lavora nell’industria del sesso.

L’orologio ha segnato la sua maggiore età, un punto di svolta legale che in Italia consente di prendere decisioni autonome e liberarsi dal giogo familiare. Maria Sofia vuole farlo senza interferenze da parte dei suoi genitori, i quali si sono pubblicamente espressi con preoccupazione riguardo alle possibili conseguenze di queste scelte sulla vita futura della figlia.

Maria Sofia Federico

La puntata de Le Iene, strategia o vero dibattito?

Nel corso dell’ultima puntata de “Le Iene” andata in onda il 10 ottobre, Maria Sofia è stata coinvolta in un confronto dirompente. Eva Henger e Luce Caponegro (nota anche come Selen), ex porno-attrici, insieme a Sara Tommasi, hanno raccontato le dure realtà di questo mondo, senza mezzi termini e giudizi. Maria Sofia Federico, da sempre impegnata nella sua lotta per “cambiare il mondo,” ha posto l’accento sul suo diritto di perseguire le sue aspirazioni, specialmente ora che è maggiorenne.

L’episodio de “Le Iene” che attrae gli spettatori con la sua dose di sensazionalismo, è servito anche ai genitori della giovane per cercare di convincerla a non pubblicare il suo film hard, invitandola a riflettere sulle conseguenze future. Tuttavia, la risposta di Maria Sofia è stata categorica: “Vietarmi di procedere è una violenza. Ho 18 anni e devo essere libera di fare le mie scelte“. Ha inoltre rivelato che i suoi genitori, pur essendo preoccupati, sono stati emotivamente assenti, come se l’avessero rinchiusa in una campana di vetro. In caso le venga impedito di seguire il suo percorso, ha affermato che si lascerà morire.

Il limbo delle decisioni

Nel frattempo, mentre Maria Sofia Federico cerca di guadagnare tempo prima del lancio del suo film per questioni televisive e familiari, sembra essere sospesa in un limbo. Desidera alzare il volo ma allo stesso tempo si sente insicura di farlo con le proprie gambe, nonostante sia sicura delle sue scelte. E voi cosa ne pensate? Chi ha ragione e chi torto in questa fosca vicenda?