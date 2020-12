Le prime recensioni di Wonder Woman 1984 sono molto positive

Le prime recensioni di Wonder Woman 1984 sono in arrivo. Il sequel di Wonder Woman del 2017 uscirà nei cinema il giorno di Natale, ma sarà anche disponibile per lo streaming su HBO Max gratuitamente per un mese.

Sarà il primo di Warner Bros. a seguire questo schema di rilascio e la regista Patty Jenkins alla fine ha sostenuto la decisione. Lei e la star Gal Gadot hanno incoraggiato i fan a vederlo nei cinema dove fossero al sicuro, ma volevano che tutti potessero vivere il film allo stesso tempo. Il film uscirà in mercati internazionali selezionati il ​​16 dicembre.

Ora, le recensioni di Wonder Woman 1984 sono finalmente arrivate e, per la maggior parte, sono estremamente positive. In linea con gli elogi delle prime reazioni, Wonder Woman 1984 è un seguito accorato con sequenze d’azione gloriose. Un balsamo per questo anno caotico, il tanto atteso sequel piacerà sicuramente ai fan di Diana Prince. Tuttavia, alcuni notano che la trama imbottita funziona contro il film, con le sequenze d’azione che arrivano un po’ più tardi del necessario per tenere il passo con il ritmo stabilito dal prologo del film.

Qui sotto potete dare un’occhiata ad alcuni dei pensieri dei critici circa il film:

Screen Rant – Alla fine, Wonder Woman 1984 offre un’esperienza da supereroe straordinariamente cinematografica, con il cuore necessario e la trama per mantenerla radicata. È un’esperienza cinematografica a tutto tondo e senza dubbio trarrebbe vantaggio dall’essere visto sul più grande schermo possibile per ottenere il pieno effetto dell’occhio da regista di Jenkins. È un must per i fan del primo film di Wonder Woman, riprendendo i fili di quel film ed esplorandoli in modi nuovi e avvincenti, in particolare per quanto riguarda il rapporto di Diana con l’umanità. Wonder Woman 1984 incarna anche un ottimismo assolutamente necessario in un anno come il 2020, il che lo rende un prodotti eccellente per chiunque abbia bisogno di speranza quest’inverno.

Forbes – Questo sequel della Warner Bros. è l’opposto del riposare sugli allori, soprattutto considerando l’eccessiva pressione ancora esercitata sui film fantasy guidati da donne ad alto budget. È un melodramma visivamente abbagliante che deve nascondere il suo relativo disinteresse per i gli scontri con superpoteri, dimostrando ancora una volta che la DC Films è un marchio in cui “tutto può succedere”.

IGN – Wonder Woman 1984 è un film con un cuore pieno di speranza e amore; uno sguardo nostalgico a un tempo amato che offre evasione da un anno eccezionalmente difficile. L’aderenza a un modello di supereroe più classico significa che manca di qualsiasi vera sorpresa o innovazione eccezionale, ma questo approccio è sempre filtrato attraverso l’obiettivo contemporaneo di Jenkins, che gli conferisce un’umanità distinta tra gli stilemi anni ’80. Un notevole miglioramento rispetto al suo già grande predecessore, Wonder Woman 1984 è esattamente il tipo di film brillante e pieno di speranza che l’eredità del personaggio merita.

CNet – Wonder Woman 1984 funziona magnificamente come seguito alla sua avventura del 2017, espandendo il personaggio di Diana e avvicinandosi agli anni ’80 con stile. È senza dubbio il film del DC Extended Universe più emozionalmente coinvolgente, con scene d’azione strabilianti, ambientazioni vivide e un messaggio positivo che è una boccata d’aria fresca.

Los Angeles Times – Questo sequel stravagante e genialmente imbottito potrebbe essere un prodotto del 2020, ma il suo spirito è gratificante in sincronia con il 1984, un anno che, nonostante tutte le sue associazioni orwelliane, precede il caos e il cinismo del nostro momento politicamente squilibrato e colpito dalla pandemia. E anche la nostra mania per i film a fumetti: Jenkins (che ha scritto la sceneggiatura con Geoff Johns e Dave Callaham) trasmette un momento in cui gli imperativi dei blockbuster, sebbene quasi assenti, non avevano ancora spinto l’industria alla sottomissione.

