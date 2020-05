Le sorelle Wachowski e il momento in cui quasi diressero il film concepito prima di Man of Steel

Mentre il sentiero di Zack Snyder come regista di Man of Steel e capostipite del DCEU è ampiamente documentato, il riavvio di Superman è quasi finito nelle mani delle Wachowski, e a quanto pare sarebbe stato un film molto diverso.

Già nel 2008, la Warner Bros. iniziò ad accettare proposte da professionisti del settore e scrittori di fumetti su come riavviare con successo il franchise di film di Superman, dopo la deludente reazione a Superman Returns del 2006. Lo studio voleva avere un film in produzione entro il 2011, dato che la proprietà di Jerry Siegel sarebbe stata legalmente in grado di citare in giudizio la Warner Bros. per ottenere un risarcimento per le entrate perse da un film non prodotto.

Le presentazioni hanno coinvolto creatori famosi come Grant Morrison, Mark Waid, Mark Millar e Matthew Vaughn, così come molti altri, alcuni dei quali erano coinvolti in precedenti film di Superman progettati dallo studio. Tuttavia, durante i primi giorni del brainstorming di idee per The Dark Knight Rises, David S. Goyer presentò a Christopher Nolan la sua idea su come realizzare un film di Superman. Nolan fu immediatamente colpito dal concept e fece in modo che fosse portato alla Warner Bros., descrivendolo come un’origin story in stile “first contact”. Lo studio era aperto all’idea e ha dato a Nolan il ruolo di produttore, a Goyer quello di sceneggiatore, e a Zack Snyder il ruolo di regista, come sappiamo, su consiglio diretto di Nolan.

Il Man of Steel di Zack Snyder ha incontrato reazioni contrastanti da parte della critica, ma abbastanza successo al botteghino da giustificare un sequel, il famigerato Batman V Superman: Dawn of Justice del 2016 (in realtà sia Man of Steel che Batman V Superman sono stati ampiamente rivalutati da tantissimi, fra fan e persone del settore, negli anni). Tuttavia, c’erano molti cineasti che erano in corsa per riavviare il franchise e i fan avrebbero potuto vedere qualcosa di radicalmente diverso. In particolare, le sorelle Wachowski, creatrici di The Matrix e dei suoi sequel, avrebbero potuto presentare al pubblico un approccio radicalmente diverso al personaggio.

Le Wachowski sono stata contattate in merito a un riavvio di Superman all’inizio del 2009 e le relazioni sembravano suggerire che fossero interessati a fare una trilogia di film. Mentre la direzione di Snyder per il franchise è stata attanagliata da divisione e polemiche, non c’è motivo di presumere che l’ipotetica serie delle Wachowski non sarebbe stata trattata esattamente allo stesso modo.

Quando iniziarono a circolare voci sul loro coinvolgimento, fu un anno dopo l’uscita di Speed ​​Racer, la loro lettera d’amore per la classica serie animata che sfortunatamente fu una bomba negativa critica e commerciale. L’opinione sul film ha iniziato a cambiare negli ultimi anni, con Speed ​​Racer che è diventato un classico di culto, ma al momento del rilascio è stato pesantemente criticato per la trama marginale e lo sviluppo del personaggio a favore di effetti speciali esagerati e sgargianti.

Le Wachowski hanno continuato a dirigere altri due film, l’adattamento del libro, Cloud Atlas, e l’epopea di fantascienza Jupiter Ascending, entrambi delusioni finanziarie. Il grande ensemble e la narrativa tentacolare del primo hanno diviso la critica, con alcuni che lo citano come uno dei migliori film dell’anno, e altri lo definiscono uno dei peggiori. Quest’ultimo è stato ampiamente respinto sia dalla critica che dal pubblico per la sua storia ritenuta poco sviluppata e la sceneggiatura scritta male. Le Wachowski riempiono spesso i loro film con temi più grandi sulla vita e concetti allegorici, secondo alcuni a volte a discapito della storia, qualcosa che hanno in comune con lo stesso Zack Snyder. Per questo motivo e per i film che hanno realizzato, il loro Man of Steel sarebbe stato altrettanto polarizzante, se non di più.

Con grande dispiacere dei fan di Superman ovunque nel mondo, Warner Bros. non ha ancora dato il via libera a un sequel di Man of Steel, nonostante sia stato rilasciato sette anni fa. Snyder ha usato Man of Steel come trampolino di lancio per espandere il DCEU, introducendo Batman nel sequel. L’intenzione era quella di utilizzare i primi due film della serie come fondamento di un’epopea di cinque film, uno con un inizio, una metà e una fine definiti, che sarebbe poi culminata con la fine di una trilogia della Justice League. Sfortunatamente, Snyder è stato sostituito da Joss Whedon come direttore di Justice League, ponendo fine ai suoi piani per una grande storia generale.

Tuttavia, se le sorelle Wachowski fossero state al comando, è più che probabile che il pubblico non avrebbe mai visto Batman nel sequel, in primo luogo. Le voci del 2009 non menzionano nessun altro personaggio presente nell’ipotetica trilogia delle Wachowski, e l’intenzione di Christopher Nolan e della Warner Bros. nello stesso periodo nello specifico era dare a Kal-El il suo universo, senza inizialmente pensare ad altri eroi come Batman e Wonder Woman.

Sembra che l’enfasi su un universo cinematografico sia stata determinata dal desiderio della Warner Bros. di brindare insieme ai Marvel Studios al tavolo del franchise redditizi, e Snyder ha semplicemente fornito l’idea della trama e la passione per farlo. Visto il focus che le Wachowski pongono sui poteri mistici di Neo in The Matrix, non ci sono prove che sarebbero andati avanti con un approccio più radicato o realistico al personaggio. La loro possibilità di usare effetti speciali e di appoggiarsi alla natura campy delle loro storie suggerisce che, semmai, sarebbero più interessati a rappresentare Kal-El come più di una tradizionale interpretazione di fumetti.

Con la libertà quindi di esplorare il mito di Superman senza dover fare affidamento su altri supereroi, le Wachowski avrebbero avuto dare libero sfogo a lavorare con elementi del personaggio che non erano mai stati usati sullo schermo prima. E sapendo che le sorelle Wachowski in genere prosperano nel regno della fantascienza, non è un bizzarro ipotizzare che avrebbero portato il personaggio nelle stelle e oltre. Superman come personaggio esiste nel regno della fantascienza, ma qualcosa che la maggior parte dei film di Superman di solito fa è mantenere il personaggio radicato sulla Terra. Le Wachowski avrebbero potuto fare esattamente il contrario, dando ai fan un’enorme avventura space-opera su scala intergalattica, come in Jupiter Ascending.

Il mito di Superman contiene anche molti cattivi che potrebbero essere usati per dare adito ad un ambiente spaziale. Ad esempio, Brainiac, il tiranno intergalattico con un intelletto di dodicesimo livello e la passione per rimpicciolire pianeti e imbottigliarli, è un cattivo che potrebbe sentirsi a casa in un film di Superman diretto dalle Wachowski. Hanno già esplorato il concetto di intelligenza artificiale e riduzione in schiavitù della specie nel franchise The Matrix, e una storia di Superman contro Brainiac sarebbe stata l’occasione perfetta per loro di rivisitare quei concept da una prospettiva diversa. Ci sono anche tonnellate di altri cattivi spaziali che il duo di registe avrebbe potuto usare, tra cui Mongul, Darkseid o persino Lobo.

E’ certamente allettante pensare a un universo alternativo in cui Superman era stato riavviato dallo stesso team che ha regalato al mondo uno dei più grandi film di fantascienza di tutti i tempi, ma non c’è certezza che avrebbe risolto tutti i problemi attualmente affrontati dalle uscite cinematografiche a tema DC. Come descritto sopra, le sorelle Wachowski non sono state simbolo d’oro al botteghino negli ultimi 10 anni e i loro film più recenti sono stati tutti divisivi tra il pubblico – anche se ovviamente godono di un pregiudizio ingiustificato meno potente rispetto al buon Zack Snyder. Inoltre, Warner Bros. è nota per intromettersi nel processo di produzione di film in cui non ha fiducia, come ad esempio Batman V Superman e Suicide Squad. Nonostante la visione delle Wachowski per Superman non sia mai diventata realtà, possiamo comunque rallegrarci che un buon regista di blockbuster come Snyder abbia raccolto il testimone e diretto uno dei migliori cinecomics mai prodotti.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...