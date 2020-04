Le star di Green Arrow and the Canaries rivelano cosa vogliono vedere nella serie spin-off

Mentre il futuro di Green Arrow and the Canaries è divenuto incerto, circa lo spin-off pianificato che avrebbe riunito i veterani di Arrow, Katie Cassidy e Juliana Harkavy, con la new entry dell’Arrowverse, Katherine McNamara, è comunque qualcosa che i fan vogliono, e a quanto pare non solo loro.

Il trio di attrici si è recentemente riunito facendo interviste a sostegno di Arrow. La serie che ha lanciato un universo condiviso di sette spettacoli e preparato il palcoscenico per il più grande evento DC televisivo di sempre, Crisi sulle Terre Infinite, è destinata ad arrivare in DVD e Blu-ray questa settimana con la sua ottava e ultima stagione, nonché un set di serie completo costoso e ricco di contenuti, che mette tutte e otto le stagioni nel palmo della tua mano.

Il trio spera di riuscire a fare più di queste interviste di gruppo insieme negli anni a venire, se Green Arrow and he Canaries – che ha ottenuto il suo backdoor pilot, molto apprezzato, in un episodio di Arrow – verrà ordinata in serie. Cos’altro vogliono dallo spin-off? Bene, questo è quello che Comicbook gli ha chiesto.

“C’è qualcosa di diverso in questa nuova Mia, in quanto ha due diversi set di ricordi, due diversi skillset e due diversi istinti percettivi che ora possono fondersi e creare un nuovo personaggio, in più adesso possiamo vedere una versione di Green Arrow”, ha detto McNamara. “È una persona con colpe, in quanto odiava suo padre da così tanti anni e ora che lo conosce e ora che capisce perché ha preso le decisioni che ha preso, può in qualche modo portare avanti la sua eredità, ma non è necessariamente qualcuno che si sente pronto a farlo. Ed è qualcosa che possiamo continuare a esplorare ora che Mia ha un po’ più di vita sociale.”

Ciò significa, ha detto, che la ci saranno più persone con cui parlare e interagire, persone che conosce e che hanno una varietà di esperienze e percezioni su Mia, a differenza di come si è rapportata con le persone nel momento in cui Monitor l’ha portata nel presente nel pre-crisi.

Cassidy ha detto che non vede l’ora di “vedere di più sulla storia del personaggio. Voglio sapere cosa è successo tra quando lasciamo Arrow e il 2040. Che cosa i personaggi devono fare lì, qual è il loro viaggio? Sono entusiasta di sperare colmare questa lacuna”.

D’altra parte, Harkavy ha affermato di essere stata fortunata in quell’episodio backdoor pilot, che ha già avuto modo di mettere in pratica le sue ambizioni.

“Sono stato davvero fortunato a poter fare quello che volevo con Dinah nell’episodio pilota: suonare”, ha detto Harkavy. “So che nei fumetti, Dinah aveva una band ed era una musicista, e amavo quell’elemento di Dinah, quindi sì, immagino che il mio desiderio si sia avverato.”

