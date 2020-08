Le Strade del Male: ecco il trailer italiano del film Netflix con Tom Holland e Robert Pattinson

Dopo l’arrivo online delle prime immagini raffiguranti Robert Pattinson e Tom Holland per il prossimo film di Netflix, The Devil at the Time, la piattaforma di streaming ha condiviso il primissimo trailer italiano della pellicola che rivela anche il titolo italiano, Le Strade del Male.

Alcune persone sono nate per essere sepolte. A Knockemstiff (Ohio, USA) e nelle zone boschive circostanti, alcuni loschi personaggi, tra cui un predicatore diabolico (Robert Pattinson), una coppia inquietante (Jason Clarke e Riley Keough) e uno sceriffo disonesto (Sebastian Stan), incombono sul giovane Arvin Russell (Tom Holland) quando si oppone alle forze del male che minacciano la sua famiglia. Ambientato nel periodo tra la Seconda guerra mondiale e la guerra del Vietnam, LE STRADE DEL MALE del regista Antonio Campos delinea un quadro tanto seduttivo quanto terribile che contrappone gli onesti ai corrotti. Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Harry Melling, Haley Bennett e Pokey LaFarge recitano in questa storia carica di suspense, la cui trama accuratamente dettagliata è tratta dal premiato romanzo di Donald Ray Pollock.

Potete vederlo qui sotto:

Il film in questione è tratto dall’omonimo romanzo di Donald Ray Pollock, adattato dal grande schermo da Paulo e Antonio Campos, con quest’ultimo anche alla regia, e con un cast ricco di grandi nomi tra cui Robert Pattinson, Tom Holland, Jason Calrke, Mia Wasikowska, Bill Skarsgård e Riley Keough.

The Devil at the Time arriverà su Netflix il 18 settembre 2020, con Antonio Campos alla regia, su una sceneggiatura di Paulo e Antonio Campos, tratta dall’omonimo libro di Donald Ray Pollock, e con Max Born, Randall Poster, Riva Marker e Jake Gyllenhall come produttori.

La fotografia è a cura di Lol Crawley, mentre la colonna sonora è composta da Danny Bensi e Saunder Jurriaans.

Nel cast Tom Holland (Arvin Russell), Robert Pattinson (Preston Teagardin), Riley Keough (Sandy Henderson), Haley Bennett (Charlotte Russell), Bill Skarsgård (Willard Russell), Sebastian Stan (Lee Bodecker), Mia Wasikowska (Helen Hatton) e Jason Clarke (Carl Henderson).

