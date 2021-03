Le Superchicche: Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault saranno le protagoniste della serie!

Tempo fa vi abbiamo parlato de Le Superchicche, in particolare di una serie live-action dallo stile dark che sarebbe in arrivo su The CW.

Oggi, grazie a EW, abbiamo appreso che Chloe Bennet (Marvel’s Agents of SHIELD), Dove Cameron (Descendants) e Yana Perrault (musical Jagged Little Pill) sono stata scritturate come le ex super-eroine titolari nel pilot di “The Powerpuff Girls” della CW, questo è il titolo, basato sulla serie di Cartoon Network.

Prodotta e scritta da Diablo Cody (Juno) e Heather Regnier (Veronica Mars), la futura serie riprende il trio, ora composto da ventenni disilluse, che si risentono per aver trascorso la loro infanzia combattendo il crimine. “Accetteranno di rimettersi insieme ora che il mondo ha bisogno di loro più che mai?” chiede la logline. Data la premessa dello show, il casting di Bennet ha un enorme senso dal momento che ha interpretato per sette stagioni l’eroina Quake in Agents of SHIELD.

Bennet è stato scelta come Blossom Utonium (nota come Lolly in italiano): “Sebbene fosse una bambina coraggiosa, coscienziosa, Little-Miss-Perfect che ha conseguito diversi gradi obbiettivi nella vita, il trauma represso dell’essere stata un supereroe fin da bambina l’ha resa ansiosa e solitaria, anche se comunque mira a diventare di nuovo una leader alle sue condizioni“, recita la descrizione del personaggio.

Cameron (che a un certo punto ha recitato in Agents of SHIELD) interpreterà Bubbles Utonium (nota come Dolly in italiano): “L’indole da ragazza dolce di Bubbles ha conquistato i cuori dell’America da bambina. Brilla ancora da adulta, ma il suo aspetto affascinante nasconde una durezza e un’arguzia inaspettate. Inizialmente più interessata a riconquistare la sua fama che a salvare il mondo, ma potrebbe sorprendere noi e se stessa“.

Infine Perrault le vdfemo nei panni di Buttercup Utonium (nota come Molly in italiano): “Buttercup era la ribelle, tosta, delle Superchicche nel suo periodo di massimo splendore. Più sensibile di quanto il suo aspetto duro suggerisca, Buttercup ha trascorso la sua età adulta cercando di liberarsi della sua identità di Superchicca e vivere una vita anonima“.

Il pilot delle Superchicche sarà diretto dal produttore esecutivo Maggie Kiley (Dirty John, Riverdale). Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden figurano fra i produttori esecutivi, ed Erika Kennair è un produttore.

