Le Superchicche: Donald Faison interpreterà il professor Drake Utonium

Donald Faison si è unito al pilot dell’adattamento live-action de Le Superchicche del network The CW nel ruolo del professor Drake Utonium.

La serie, ora intitolata semplicemente “Powerpuff”, è stata annunciata per la prima volta come in fase di sviluppo ad agosto. Basata sul cartone animato di Cartoon Network creato da Craig McCracken, la nuova serie vede le supereroine come ventenni disilluse che si risentono di aver perso la loro infanzia a causa della lotta al crimine. Accetteranno di riunirsi ora che il mondo ha bisogno di loro più che mai?

Bennet è stato scelta come Blossom Utonium (nota come Lolly in italiano): “Sebbene fosse una bambina coraggiosa, coscienziosa, Little-Miss-Perfect che ha conseguito diversi gradi obbiettivi nella vita, il trauma represso dell’essere stata un supereroe fin da bambina l’ha resa ansiosa e solitaria, anche se comunque mira a diventare di nuovo una leader alle sue condizioni“, recita la descrizione del personaggio.

Cameron (che a un certo punto ha recitato in Agents of SHIELD) interpreterà Bubbles Utonium (nota come Dolly in italiano): “L’indole da ragazza dolce di Bubbles ha conquistato i cuori dell’America da bambina. Brilla ancora da adulta, ma il suo aspetto affascinante nasconde una durezza e un’arguzia inaspettate. Inizialmente più interessata a riconquistare la sua fama che a salvare il mondo, ma potrebbe sorprendere noi e se stessa“.

Infine Perrault le vdfemo nei panni di Buttercup Utonium (nota come Molly in italiano): “Buttercup era la ribelle, tosta, delle Superchicche nel suo periodo di massimo splendore. Più sensibile di quanto il suo aspetto duro suggerisca, Buttercup ha trascorso la sua età adulta cercando di liberarsi della sua identità di Superchicca e vivere una vita anonima“.

Il professor Utonium di Faison è descritto come eccentrico, disinvolto e un pizzico narcisista. È un genio scientifico immensamente orgoglioso delle tre ragazze che ha creato nel suo laboratorio. Fermo in una crisi di mezza età, è determinato a riparare i suoi rapporti con le sue figlie ormai adulte.

Prodotta e scritta da Diablo Cody (Juno) e Heather Regnier (Veronica Mars), il pilot delle Superchicche sarà diretto dal produttore esecutivo Maggie Kiley (Dirty John, Riverdale). Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden figurano fra i produttori esecutivi, ed Erika Kennair è un produttore.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...