L’E3 2020 è stato ufficialmente cancellato a causa delle preoccupazioni sul Coronavirus, come ha rivelato Entertainment Software Association (ESA).

La notizia arriva in realtà con poca sorpresa, visto con il dilagare della pandemia aveva fatto presumere che l’evento sarebbe stato annullato quest’anno. Lo spettacolo era originariamente previsto per giugno. Più in particolare, era in procinto di iniziare il 9 giugno e andare avanti fino all’11 giugno al Los Angeles Convention Center negli Stati Uniti.

“Dopo un’attenta consultazione con le nostre aziende associate in merito alla salute e alla sicurezza di tutti nel nostro settore – i nostri fan, i nostri dipendenti, i nostri espositori e i nostri partner E3 di lunga data – abbiamo preso la difficile decisione di annullare l’E3 del 2020”, ha dichiarato l’ESA a GameSpot in una dichiarazione.

Fin dalla sua istituzione nel 1995, l’evento non ha mai perso un anno, rendendo la cancellazione di quest’anno un momento storico nel mondo dei videogiochi. Detto questo, mentre lo spettacolo non è mai stato cancellato prima, la maggior parte dei giocatori e gli appassionati del settore non sono molto sorpresi.

Non solo spettacoli di dimensioni simili sono caduti come mosche, ma ci sono stati rumor e voci di una cancellazione dell’E3 da alcune settimane, quindi è per questo che la cosa non coglie poi così di sorpresa.

