Lea Michele accusata di aver reso Glee un “inferno vivente” per la co-star Samantha Marie Ware

L’attrice di Glee, Samantha Ware, ha accusato la sua ex co-protagonista Lea Michele di aver reso lo spettacolo un “inferno vivente” a causa di “microaggressioni traumatiche”.

Lunedì sera, Ware ha risposto a un tweet di Michele, che aveva pubblicato un messaggio contro la morte di George Floyd con l’hashtag #BlackLivesMatter: “George Floyd non se lo meritava. Questo non è stato un incidente isolato e deve finire. #BlackLivesMatter”, ha twittato Michele sabato.

Due giorni dopo, Ware ha citato il tweet di Michele, sostenendo che la star di Glee le ha detto che avrebbe “cagato nella sua parrucca” mentre era nello show.

Qui sotto il tweet:

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD… https://t.co/RkcaMBmtDA

— SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020