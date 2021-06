Leaks anticiperebbero annunci circa Dragon Age 4 che si terranno all’EA Play

Dragon Age 4 è stato annunciato per la prima volta ai The Game Awards del 2018, ma da allora i dettagli su ciò che racconterà sono rimasti pochi.

Ai fan di Dragon Age è stato dato un teaser trailer, ma non hanno dato un’occhiata adeguata al gameplay o a molti dettagli concreti circa la storia. Tuttavia, c’è una possibilità che cambierà prima piuttosto che dopo, poiché il prossimo gioco della serie Dragon Age potrebbe benissimo essere presentato all’evento EA Play il 22 luglio.

L’account Twitter PlayStation Game Size ha scoperto prove che lasciano intendere EA rilascerà un test alfa di Dragon Age 4 di qualche tipo sul PlayStation Store a luglio, prima dello svolgimento dell’evento EA Play. Come sottolineato da GamesRadar (via Gamerant), questo non significa che sarà effettivamente giocabile per il pubblico. È possibile che sia solo una cosa per la stampa o, in alternativa, potrebbe essere qualcos’altro correlato a Dragon Age 4 invece di un alpha test.

Non è chiaro cosa esattamente sarà rivelato il prossimo mese a proposito di Dragon Age 4, ma questo sembra essere una forte indicazione che il gioco sarà all’EA Play il 22 luglio.

Di solito si svolge durante la settimana dell’E3, l’EA Play, ed è il grande evento di EA in cui la casa produttrice mette in mostra i suoi giochi in arrivo. In questa sede quindi ci potrebbe sicuramente stare una rivelazione circa Dragon Age 4, e magari anche sul prossimo capitolo di Mass Effect.

🟫 I didn't say it was added to the database, I just said it looks like a test version is coming — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) June 23, 2021

