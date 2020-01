L’editor de L’Ascesa di Skywalker parla di baci, fan-service, il ritorno dell’Imperatore e altri dettagli

Proprio quando si pensava di aver compreso tutto di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker” arriva una nuova intervista proveniente dall’Huffington Post che svela nuovi retroscena.

Nel chiudere una trama principale lunga nove film, Episodio IX offre rivelazioni poco sorprendenti come il fatto che Rey è in realtà la nipote dell’Imperatore Palpatine. Ma ora i fan sono lasciati a riflettere su una serie di enigmi: perché non abbiamo saputo di più su come è sopravvissuto Palpatine? Perché Rey e Kylo si sono baciati? Inoltre, cosa stava succedendo in quella scena tra Jannah e Lando?

Le domande ora trovano risposta nella voce dell’editor L’Ascesa di Skywalker, Maryann Brandon.

Brandon ha dovuto mantenere alcuni segreti circa Star Wars per anni, sin da quando è stata editor di Il Risveglio della Forza nel 2015. Quindi, quando ha parlato di recente al telefono con l’HuffingtonPost, è stata felice di poter finalmente parlare. Durante la conversazione, è diventato evidente che alcune domande non hanno risposte ufficiali che possono essere viste dal film.

Cosa stava cercando di dire Finn a Rey? Brandon ha detto di voler lasciare quella cosa al pubblico. Se Palpatine fosse il nonno di Rey, chi era quindi sua nonna – o, per dirla in altro modo, con chi diamine aveva una relazione Palpatine? Brandon non lo sa, ma pensa che sia qualcuno di tosto: “Suppongo che dietro ogni imperatore malvagio ci sia un’imperatrice malvagia più grande e più cattiva“, ha detto Brandon.

Ma a parte questo, c’erano molti misteri su cui l’editor poteva fare luce, quindi senza ulteriori indugi, ecco alcune delle risposte.

Quando tra Rey (Daisy Ridley) e Kylo (Adam Driver) ci è scappato il limone in molte sale cinematografiche è scoppiato il mugugno dei detrattori di quella scena, assieme a molti fan della “Reylo” che in realtà non hanno apprezzato per niente la cosa, insomma è generalmente un gesto non molto apprezzato, e da molti ritenuto fuori luogo. Secondo la Brandon, c’è stato molto da fare su quella scena, sopratutto sul fatto se dovesse accadere o meno, Lei stessa ha tagliato molte versioni diverse fra “dovrebbero e non dovrebbero“, ha detto.

“Ho sempre detto: ‘Il film ci dirà se dovranno baciarsi o meno. Lo sapremo quando arriveremo alla fine del nostro processo, se ciò dovesse accadere’. E ho sentito che doveva, così come il regista JJ Abrams, che è stato d’accordo con me, e altre persone che hanno visto il film.”

Brandon ha elogiato quindi le performance nella scena dei due attori, in particolare il momento in cui Kylo Ren sorride, la prima volta che il personaggio ha sorriso in tre film.

“So che non è per tutti”, ha detto del bacio. “So che ci saranno persone che vorranno non fosse mai successo, ma questo è un film che non sarebbe mai paciuto a tutti, e penso che le recensioni riflettano questa realtà in qualche modo. Le cose che certe persone amano, altre persone le odiano. E questo è il fenomeno di Star Wars.”

Nella solita scena, dopo aver usato la Forza per curare Rey e aver ottenuto quel famigerato bacio, Kylo Ren scompare. Ma perché? E morto per le ferite subite durante il combattimento con Palpatine? Secondo Brandon, per salvare Rey, Kylo ha dovuto rinunciare a tutto ciò che restava della sua forza vitale: “Ha ottenuto la sua redenzione, penso, in modo adorabile. E subito dopo la sua scomparsa, come quella di sua madre, Leia. Mi piacerebbe pensare che adesso siano insieme“.

Le scene di apertura con Palpatine (Ian McDiarmid) sono state “complicate” in termini di quanta storia del personaggio spiegare, quanto mostrare di lui e cosa voleva, ha spiegato Brandon.

“Era una specie di delicato equilibrio e andava avanti e indietro molto materiale riguardo quanto volevamo rivelare”, ha detto. “Alcune scene sono cambiate un po’, il modo in cui volevamo presentarlo al pubblico. Alla fine, abbiamo finito per mostrarne molto meno di quanto programmato.”

Originariamente c’erano “un po’ più di informazioni riguardo ciò che teneva in vita Palpatine“, ma, ha detto Brandon, “è sembrato come andare fuori tema. C’erano così tante informazioni nel film e così tanti personaggi su cui volevamo concentrarci. Penso che abbiamo pensato di non voler riempire il film con cose che non avevi bisogno di sapere“, ha detto.

Nel film, Palpatine dice che se Rey lo uccide, il suo spirito entrerà in lei e vincerà. Ma lei lo uccide. Quindi perché non succede e non vince? Inoltre, Rey avrebbe potuto semplicemente scollegare quella grande macchina che teneva in vita Palpatine? Secondo Brandon non avrebbe potuto perché non avrebbe dovuto “ucciderlo con rabbia“. La ragione quindi per cui Palpatine ha perso è perché Rey non l’ha colpito con odio. Terminando Palpatine nel modo in cui l’ha fatto nel film, riflettendo i suoi fulmini della Forza su di lui, Rey è stata in grado di evitare di giocare secondo le regole di Palpatine.

I fan si sono interrogati sul misterioso passato dell’ex leader supremo Snoke sin da Episodio VII. Da dove viene? Perché ha quell’aspetto? Le cicatrici? L’Ascesa di Skywalker ci dà finalmente alcune risposte. Una scena che mostra più Snoke tenuti in contenitori di vetro sembra suggerire che fosse un clone usato dall’imperatore, come conferma Brandon.

“Penso solo che sia emerso attraverso gli effetti visivi e pensavamo sarebbe stato davvero divertente per il pubblico, per creare un’immagine che avrebbe raccontato l’intera storia”, ha detto. “Credo che abbia avuto successo. Non abbiamo dovuto cambiare molti dialoghi. Vedi solo uno momento e in un certo senso lo capisci. Adoro cose del genere. Possiamo solo avere un momento in cui vedi solo qualcosa in background e dici: ‘OK, ho capito perfettamente’.”

Il ruolo di Rose Tico (Kelly Marie Tran) ne L’Ascesa di Skywalker è notevolmente ridotto rispetto a Gli Ultimi Jedi, e Brandon ha detto che è Abrams che ha scelto di raccontare una storia diversa.

“C’erano molti personaggi nel film e visti che JJ voleva costruire questo film come un viaggio dei tre amici sviluppandolo poi sul conflitto di Rey con Kylo Ren, è diventato molto difficile dare spazio a tutti”, ha detto Brandon. “È un personaggio importante nella Resistenza, e abbiamo cercato molto duramente di dimostrarlo nel film, e penso che l’abbiamo fatto, ma il film non riusciva proprio a gestire molte più storie di personaggi. Adoriamo tutti Rose. E vogliamo far cantare il suo personaggio. Ed è per questo che è presente alla fine nella battaglia. E l’ho inserita un paio di volte alla fine nella battaglia perché so che è un personaggio amato da molti e volevo dimostrare che era coinvolta.”

Lando Calrissian (Billy Dee Williams) è una persona cool, questo non è in discussione. Ciò che può essere messo in discussione è cosa sta succedendo nella scena tra lui e la nuova arrivata Jannah (Naomi Ackie) alla fine del film.

Nella scena, Lando si offre di aiutare Jannah, un ex stormtrooper, a scoprire da dove viene. All’inizio sembra dolce. Alcuni l’hanno interpretano come una figura paterna che offre aiuto. Ma Internet è il luogo dove muoiono le dolci intenzioni: c’è chi pensa che Lando ci stia addirittura provando con la giovane Jannah piuttosto che semplicemente comportarsi da brava persona.

Secondo Brandon, bisogna liberarsi la mente da queste scempiaggini: “Non credo che sia venuto in mente a nessuno di noi che ci stesse provando con lei. L’ho sempre visto come un momento paterno, con lui che si offre di aiutarla a cercare casa. Non è mai stato inteso come altro“.

In ultimo, tra le molte morti in L’Ascesa di Skywalker c’è stata la scomparsa della FinnPoe, la teoria / sogno dei fan secondo cui Finn (John Boyega) e Poe (Oscar Isaac) sarebbero finiti ad avere una relazione. L’idea esiste da Il Risveglio della Forza ma a quanto pare Brandon non ne aveva sentito parlare fino ad ora e sembra che lei stessa non veda altro che un’amicizia fraterna fra i due personaggi.

