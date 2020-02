Legends of Tomorrow 5: ecco la nuova intro della 5° stagione

Ora che Crisi sulle Terre Infinite e Arrow sono terminati, gli spettacoli dell’Arrowverse sono tutti completamente operativi di nuovo.

I fan hanno visto cosa comporta il cambiamento per Batwoman, Supergirl, The Flash, Black Lightning e ora Legends of Tomorrow. Il secondo episodio ufficiale della quinta stagione dello show ha già apportato alcuni importanti cambiamenti, fino all’introduzione dello show.

Spoiler per l’episodio di questa settimana di Legends of Tomorrow. Guarda solo se vuoi sapere!

All’inizio dell’episodio, i fan hanno visto una nuova sequenza di apertura della serie, che si estende con un montaggio di ciascuno dei personaggi dello show prima di finire sul logo. Legends è la seconda serie dell’Arrowverse che ha presentato un’introduzione rinnovata come questa, dopo che The Flash.

Potete vederla qui sotto:

I AM OBSESSED WITH THE NEW OPENING CREDITS #LegendsOfTomorrow pic.twitter.com/0udxsZzPDi — New Year, Gayer Nic (@CloneNic) February 5, 2020

