Legends of Tomorrow 5: la serie ha recentemente introdotto Incantatrice

Legends of Tomorrow ha recentemente introdotto Incantatrice, che è meglio conosciuta come il cattivo del film Suicide Squad, nella realtà dell’Arrowverse.

Inoltre, lo spettacolo ha rivelato che Incantatrice ha avuto un ruolo importante nella storia del Telaio del Destino, il manufatto magico al centro della trama della stagione 5 di Legends of Tomorrow.

Incantatrice è apparsa per la prima volta in Strange Adventures n. 187 nell’aprile del 1966, dove l’artista June Moone è diventata una strega che combatteva contro il male ogni volta che diceva il nome Incantatrice. Dopo essere apparsa in solo altri due fumetti ed essere stata ignorata per oltre un decennio, il personaggio è stato rianimato come un cattivo di Supergirl per una trama in The Superman Family n.204 nel novembre 1980. Questa discrepanza fu infine spiegata nelle pagine di Suicide Squad, in cui venne rivelato che l’Incantatrice di June Moone era un demone destinato a essere al servizio del bene (similmente al demone Etrigan) che era riuscito a liberarsi dalla sua prigionia.

June si unì così alla Suicide Squad nella speranza che la squadra potesse aiutarla a trovare un modo per riprendere il controllo del manto dell’Incantatrice o liberarsi dalla sua influenza malvagia.

I moderni fumetti DC hanno semplificato molto questo aspetto, dando a June Moone e all’Incantatrice una relazione più vicina a quella di Billy Batson e Shazam. L’Arrowverse sembra utilizzare questa versione di Incantatrice, basata su ciò che è stato mostrato nell’episodio della 5° stagione di Legends of Tomorrow, “The Great British Fake Off“. L’episodio 10 della serie si apre con un ritorno all’antico Egitto quando Charlie (che una volta era l’ antica dea greca Clotho e una delle tre Parche) ha spiegato come ha scelto di distruggere il telaio del destino che lei e le sue sorelle erano abituate a usare per controllare il destino dell’umanità, così da dare alle persone il libero arbitrio.

Gli spettatori vedono Clotho mentre incontra una donna che suona una lira, Clotho sembra riconoscerla sottolineando la sua passione per l’arte, e la donna dice la parola “Incantatrice” e si trasforma in una persona diversa in una veste verde, simile nel design dell’attuale costume dell’Incantatrice nei fumetti. Clotho le dà l’ultimo pezzo del Telaio del destino, trasfigurato nella forma di un anello d’oro, e la incarica di nasconderlo in modo che nessuno, nemmeno Clotho, possa trovarlo.

Il resto dell’episodio di Legends of Tomorrow riguarda la ricerca di questo anello e alla fine viene rivelato che Incantatrice ha abilmente fatto un incantesimo sul pezzo del Telaio che gli avrebbe impedito di essere trovare da chiunque lo stesse cercando. L’incantatrice si rivela anche viva e attiva, con John Constantine che vede attraverso il suo travestimento e capisce che dietro la locandiera si nascondeva proprio l’affascinante Incantatrice.

La scena termina con l’incantatrice che dice minacciosamente: “Ci vediamo in giro, John Constantine“, una volta sola. Resta da vedere se questo significa che potrebbe assumere il ruolo di un villain come in Suicide Squad o se potrebbe presentarsi di nuovo come alleata, come quando lei e John Constantine lavoravano insieme come parte della Justice League Dark.

