Legends of Tomorrow rende omaggio a Star Trek in un trailer per il ritorno di primavera

Il network The CW ha rilasciato in trailer dell’atteso ritorno di Legends of Tomorrow, la serie parte dell’Arrowverse che si è spesso affermata come la più particolare, originale e divertente.

Legends of Tomorrow rende omaggio a Star Trek in un trailer appena uscito per il ritorno di primavera dello spettacolo, completo di un’introduzione del doppiaggio di Shatner fatto da Sara Lance.

Il montaggio di Star Trip include anche la fidanzata di Sara, Ava (nei panni di Spock), così come Zari e Astra come alieni che ricordano i Klingon. Ma Star Trek non è l’unico cult ad ottenere il trattamento parodia nell’episodio, infatti l’equipaggio della Waverider si troveranno anche in un tempo molto vicino allo stile sitcom.

Altrove nel trailer, la squadra diventa una banda di universitari e si infiltra in una confraternita, mentre il telaio del destino minaccia di rovesciare il mondo, e forse anche le leggende. “Ognuno di noi potrebbe dover usare il telaio del destino. Devi porti la domanda: ‘Che tipo di tentazioni stai combattendo?’, dice Constantine ai suoi amici.

Il telaio del destino diventa “una fonte di conflitto” nel team, perché “significa molte cose per molte persone diverse” sulla Waverider, come ha detto lo showrunner Phil Klemmer a TVLine.

“Tutti hanno questo tipo di catastrofi personali nella loro vita, tutti iniziano a presentare piccoli obbiettivi secondari e questo complica davvero le cose, perché non può essere tutto per tutte le persone. Non vorremmo mai vedere le nostre leggende che cercano di uccidersi a vicenda, ma è molto interessante vederli con obiettivi diversi con una sorta di senso umano. Se il MacGuffin può fare una particolare cosa, ovviamente, tutti lo vogliono.”

Legends of Tomorrow riprenderà con la Stagione 5 martedì alle 9 / 8c, con il nono dei 15 episodi di questa stagione girati / completati.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Mi piace: Mi piace Caricamento...