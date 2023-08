Leo, la nuova entusiasmante commedia d’animazione targata Netflix sbarca in Italia! Svelato il teaser trailer ufficiale!

Cari appassionati del grande schermo e delle emozioni in movimento, preparatevi a immergervi in un mondo unico e affascinante, dove l’animazione prende vita in modi che non avreste mai immaginato. E tutto parte da un nome che non potrete dimenticare: Leo. Ma attenzione, qui non si tratta di un eroe tradizionale, bensì di una lucertola che ha vissuto la sua esistenza intrappolata in una teca scolastica, fino a quando la sua sete di libertà non lo ha spinto a compiere un gesto straordinario. E chi potrebbe dare voce a questo straordinario personaggio se non il virtuoso dell’ilarità, Adam Sandler?

Nel trailer di Leo, il fascino di questa creatura straordinaria prende vita in una danza di emozioni e avventure. Immaginatevi un’anima inquieta e avventurosa imprigionata in un corpo squamoso, che danza tra i banchi di una scuola, incuriosisce con lo sguardo e vi sfida a riflettere sul vostro stesso percorso.

Leo: data di uscita e anticipazioni dello spettacolare nuovo capolavoro animato

L’atteso film d’animazione farà il suo debutto su Netflix il 21 novembre e promette di catturarvi con una trama avvincente e unica nel suo genere. E sebbene spesso si associ l’animazione a un pubblico giovane, Leo è qui per sfidare le convenzioni, portandovi in un mondo di formazione e musica che risuona con chiunque abbia mai sognato un’avventura fuori dagli schemi.

Dietro le quinte di questa straordinaria creazione ci sono i talentuosi Robert Marianetti e David Wachtenheim, le menti che hanno dato vita a Leo con una magia senza confini. Ma c’è ancora di più da scoprire: l’incredibile Adam Sandler, noto per il suo cuore generoso e il suo talento poliedrico, non si è limitato a prestar voce al nostro rettile coraggioso, ma ha anche contribuito a creare melodie originali che accompagneranno il viaggio di Leo. Con il trailer italiano che ha fatto il suo ingresso trionfale sul canale ufficiale di Netflix Italia, siete invitati a dare uno sguardo a questo mondo straordinario di risate, emozioni e avventure. Preparatevi a essere trasportati in un universo scolastico ricco di segreti, sogni e la potenza straordinaria della libertà, tutto attraverso lo sguardo curioso di una lucertola di nome Leo.