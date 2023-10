Leonardo DiCaprio confessa le sue paure: ecco cosa significa interpretare il personaggio più tormentato di sempre!

Sei pronto per un viaggio nell’oscurità con Leonardo DiCaprio? Fra pochi giorni, avremo l’opportunità di vedere DiCaprio nei panni di Ernest Burkhart in “Killers of the Flower Moon,” il nuovo film diretto con maestria da Martin Scorsese e prodotto da Apple. Questo epico thriller sarà presto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, incluso il formato IMAX. Ma c’è di più da scoprire dietro le quinte di questo capolavoro.

La video intervista

Nel recente video di approfondimento rilasciato dalla Paramount Pictures su YouTube, Leonardo DiCaprio si apre e ci racconta del suo coinvolgimento in questo progetto. Il suo personaggio, Ernest Burkhart, è un’anima tormentata, intrappolata tra l’amore per sua moglie Mollie (interpretata da Lily Gladstone) e le malefatte del suo avido zio William Hale. Sarà DiCaprio in grado di portare la giusta dose di emozione e dramma a questo ruolo? Scopriamolo insieme.

Leonardo DiCaprio racconta la storia del suo personaggio

Preparati a immergerti in un’epoca dimenticata degli anni ’20 e nel “regno del terrore” americano. “Killers of the Flower Moon” è un thriller che riporta in vita una storia realmente accaduta nel Vecchio West, quando la scoperta del petrolio ha trasformato gli Osage da cittadini comuni in ricchi ereditieri.

Leonardo DiCaprio e Robert De Niro portano avanti questa storia coinvolgente, che getta luce su un oscuro capitolo della storia americana. Mentre decine di membri Osage vengono misteriosamente assassinati, l’FBI entra in gioco per svelare la verità dietro questi crimini razzisti. Tratto dal best seller di David Grann, questo film ci farà riflettere sul passato e sul presente dell’America.

Leonardo DiCaprio in Killers of the Flower Moon

Nel cast, accanto a DiCaprio e De Niro, troviamo anche l’eccezionale Lily Gladstone, il candidato all’Oscar Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal e Brendan Fraser, vincitore agli Academy Award 2023 per “The Whale.”

L’arrivo di “Killers of the Flower Moon” in Italia

Non dovrai attendere a lungo per goderti questo capolavoro. “Killers of the Flower Moon,” diretto da Martin Scorsese e scritto da Eric Roth, è una produzione che ha coinvolto alcune delle menti più brillanti di Hollywood. Oltre a Scorsese e Roth, i produttori includono Martin Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas e Daniel Lupi, con Leonardo DiCaprio tra i produttori esecutivi.

In Italia, Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema porterà questo film nelle sale il 19 ottobre. Sarà un’opportunità imperdibile per gli appassionati di cinema italiani di immergersi nell’oscurità di “Killers of the Flower Moon” e vivere un’esperienza cinematografica unica. Non perdete questa data!