Leonardo DiCaprio: il trailer finale di Killers of the Flower Moon fa impazzire i fan, le immagini sono mozzafiato!

L’attesa sta per giungere al culmine! L’eccezionale Leonardo DiCaprio irrompe con forza nel trailer finale di “Killers of the Flower Moon” il film epico di Martin Scorsese che sta già facendo tremare il mondo del cinema. Dopo il trionfo al Festival di Cannes lo scorso maggio, DiCaprio si conferma come l’indiscusso protagonista di un dramma intensamente innovativo, definito da molti il capolavoro cinematografico degli ultimi dieci anni.

Nel trailer finale, l’acclamato premio Oscar si erge come il fulcro della trama, delineando con maestria la storia di un uomo coinvolto in un thriller avvincente e ispirato a eventi realmente accaduti negli anni ’20 degli Stati Uniti. È una storia di guerra tra i membri della tribù Osage e gli avidi cacciatori di petrolio, con DiCaprio nel ruolo centrale. Ha sposato una donna nativa americana profondamente coinvolta nei brutali omicidi che hanno sconvolto quella terra, mentre un altro gigante del cinema, Robert DeNiro, sembra emergere come uno dei principali antagonisti.

L’epica trama di “Killers of the Flower Moon” con Leonardo DiCaprio

“Killers of the Flower Moon” è pronto a trasportare il pubblico nel caos travolgente degli anni ’20 con una trama avvincente ispirata all’omonimo libro di David Grann. In questo affascinante dramma, Martin Scorsese e Eli Roth uniscono le forze per raccontare la controversa storia di una serie di omicidi scatenati tra il 1921 e il 1926, noti come “Il Regno del Terrore degli Osage.”

Il film, una monumentale produzione portata avanti da Apple Studios, Imperative Entertainment, Sikelia Productions e Appian Way Productions, vanta un cast stellare, tra cui i nomi di Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Brendan Fraser e John Lithgow.

Tra le presenze femminili di spicco, spiccano Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, Janae Collins e Jillian Dion. Nonostante la sua epica durata di 3 ore e 26 minuti, il film promette di tenere il pubblico incollato allo schermo, sfiorando di poco i tempi de “The Irishman” sempre di Scorsese. Segnate la data: “Killers of the Flower Moon” uscirà nelle sale il 19 ottobre 2023 e in seguito sarà disponibile in streaming su Apple TV+. Un’appuntamento imperdibile per gli appassionati del grande cinema!