Leonardo DiCaprio svela la realtà sul casting “senza provino” ecco come è andata con Lily Gladstone!

Lily Gladstone, senza sottoporsi a provini, ha conquistato un ruolo di primo piano nel cast di “Killers of The Flower Moon,” l’ultima fatica di Martin Scorsese. È questo quanto emerge dal racconto di Leonardo DiCaprio, il quale ha scelto di condividere questa storia con i fan attraverso una intervista a British Vogue.

Nel film in uscita a breve, Gladstone porta alla vita il personaggio di Mollie Burkhart, la moglie del protagonista interpretato da Leonardo DiCaprio. Questa combinazione di talento e bellezza promette di regalare scintille sul grande schermo.

DiCaprio stesso, vincitore di un Oscar, ha espresso il suo entusiasmo per la performance di Gladstone durante una recente intervista a British Vogue. Ha affermato con fervore che Lily è semplicemente straordinaria in questo film, trascina l’intera narrazione con una potenza magnetica che sfida ogni aspettativa. L’attore, noto per la sua maestria, ha anche svelato i dettagli del loro primo incontro e della decisione di Scorsese di affidare il ruolo a Gladstone.

Ha raccontato che non ci sono state audizioni, poiché Marty ha riconosciuto istintivamente il talento di Lily; c’era una verità nei suoi occhi che andava al di là dello schermo del computer. Non avrei mai immaginato che Scorsese potesse incontrare qualcuno e dire immediatamente: ‘Non possiamo più aspettare.’

Tutto sull’ultimo film di Leonardo DiCaprio

Il 19 ottobre è una data segnata a fuoco nel calendario degli appassionati di cinema, in quanto segna l’arrivo nelle sale di “Killers of the Flower Moon,” un’epica cinematografica diretta da Martin Scorsese e interpretata da una costellazione di stelle, tra cui il carismatico Leonardo DiCaprio. Il cast comprende anche il leggendario Robert De Niro, il versatile Brendan Fraser e l’eclettico Jesse Plemons.

Basato su una storia vera e tratto dal libro di David Grann, “Gli assassini della terra rossa,” il film getta luce sulle indagini dell’FBI relative a una serie di omicidi misteriosi che hanno scosso la comunità Osage nell’Oklahoma degli anni ’20. La trama avvincente e avvolgente ci condurrà nei meandri del “regno del terrore di Osage,” in una terra ricca di insediamenti petroliferi e segreti oscuri.

Non perdete l’occasione di immergervi in questa straordinaria produzione cinematografica che promette di lasciare un segno indelebile nella storia del cinema, grazie anche alla presenza iconica di Leonardo DiCaprio. “Killers of the Flower Moon” è destinato a diventare un classico del genere e a rimanere nei cuori degli spettatori per generazioni a venire.

