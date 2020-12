Letitia Wright: profilo Twitter rimosso dopo la controversia sui vaccini

Letitia Wright, la giovane attrice che interpreta Shuri, sorella di T’challa aka Black Panther nel Marvel Cinematic Universe, ha scatenato un’accesa controversia riguardante i vaccini, in quanto ha condiviso sul suo profilo Twitter un video chiaramente anti-vaccinista, e condividere un video del genere nel pieno di una pandemia che ha generato migliaia di morti non è stata una scelta saggia.

Vani sono stati i suoi tentativi di scuse e spiegazioni, lei ha infatti dichiarato di non essere contro i vaccini, ma che sia comunque opportuno farsi delle domani sulla loro sicurezza e su cosa è contenuto al loro interno. Le accuse non si sono fermate e così l’attrice ha deciso di disattivare il suo account Twitter, almeno temporaneamente.

Ma non è finita qui, a dire la sua c’è anche Don Cheadle, il War Machine del MCU e collega stretto di Letitia, queste le sue parole: Gesù, ho dato un’occhiata. Quanta spazzatura. Ogni volta che mi fermavo e ascoltavo il video, quel tizio sembrava pazzo e tutto quello che diceva sembrava folle. Non difenderei mai nessuno se postasse un video del genere. Tuttavia, continuo a dire che non bisogna esagerare con lei. Glie ne parlerò lontano da Twitter. Non avevo idea.

Attualmente non sappiamo se i Marvel Studios e la Disney prenderanno provvedimenti contro la Wright, ma è molto probabile che le due major attenderanno che le acque si calmino e sicuramente ci sarà una lavata di capo per l’attrice dai piani alti.

Fonte

