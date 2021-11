L’ex CEO di Time Warner e il suo disappunto per la gestione dell’azienda da parte di AT&T

L’ex CEO di Time Warner, Jeff Bewkes, non nasconde il suo disappunto per la gestione della Warner Bros. da parte di AT&T.

Nel 2016, AT&T ha avviato trattative per acquisire Time Warner, cosa che dopo due anni è diventata ufficiale, il 14 giugno 2018. AT&T ha ribattezzato la società WarnerMedia e l’ex CEO Bewkes, che era stato CEO di Time Warner dal 2008, si è dimesso dalla società ed è stato proceduto da John Stankey di AT&T come CEO.

Nei tre anni trascorsi da quando AT&T ha assunto il controllo di WB, l’azienda ha assistito ad alcuni importanti cambiamenti. Il dirigente di lunga data della HBO Richard Plepler si è dimesso nel 2019, poiché secondo quanto riferito aveva meno autonomia dopo la fusione di AT&T. Nell’agosto del 2020, pochi giorni prima del primo evento DC FanDome, WarnerMedia ha licenziato un terzo dello staff della DC Comics. Nel novembre 2020, è stato annunciato che Wonder Woman 1984 e tutti i film del 2021 di WB sarebbero stati rilasciati contemporaneamente nelle sale e su HBO Max, il che ha alienato molti dei registi di lunga data dello studio e ha visto Christopher Nolan lasciare lo studio e trasferirsi alla Universal Pictures.

In un recente profilo del WSJ su Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuits of New Frontiers dello scrittore James Andrew Miller, un esperto presenta l’ex CEO dell’allora Time Warner Bewkes che discute della sua delusione per la gestione di AT&T della Warner Bros. Mentre Bewkes non non rimpiange la vendita ad AT&T, è deluso da come la società ha detto che avrebbe lasciato in pace le varie divisioni, sottolineando come ciò poi non sia avvenuto.

Sia lui che il consiglio di amministrazione pensavano che AT&T si sarebbe fidato dei vari capi divisione che avevano più esperienza. Bewkes ha detto: “Non pensavamo che sarebbero arrivati ​​a un livello di negligenza tale da non ascoltare nessuno… anche se loro stessi non avevano esperienza in quelle aree“.

Nel maggio del 2021, AT&T ha annunciato che avrebbe scorporato WarnerMedia e l’avrebbe unificata con Discovery per creare Warner Bros. Discovery. La fusione dovrebbe essere completata a metà del 2022 e vedrà gli azionisti di AT&T mantenere una quota del 71% nella nuova società. Attualmente si parla di unire HBO Max e Discovery+ in un unico servizio di streaming, una mossa probabile fatta per rafforzare l’appeal di entrambi i servizi e consentire loro di rivaleggiare con Disney+ e Netflix.

La Warner Bros. ha avuto un percorso difficile da affrontare per quanto riguarda i proprietari delle aziende, poiché l’acquisizione di breve durata da parte di AOL è stata descritta da Bewkes come il più grande errore nella storia aziendale. Il tempo sotto AT&T è stato breve, ma in quei tre anni la compagnia è cambiata parecchio con il lancio di HBO Max e l’espansione del DC Multiverse per giustificare varie incarnazioni dello stesso eroe esistenti su piattaforme diverse.

Tuttavia, negli ultimi anni la società ha anche alienato i propri migliori creativi, licenziato un gran numero del proprio personale e non è riuscita a gestire ambienti di lavoro tossici come quelli sul set di Justice League. La reputazione della Warner Bros. ha subito un duro colpo negli ultimi anni e c’è bisogno di molto lavoro ripristinare la fiducia.

