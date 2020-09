Liam Neeson si è detto orgoglioso dei prequel di Star Wars

I fan di Star Wars hanno trascorso l’ultimo anno così preoccupati per l’ultima trilogia del franchise, ma c’è molto altro da scoprire oltre ai sequel.

George Lucas ha contribuito a costruire un nuovo universo quando Star Wars ha debuttato decenni fa, e lo ha arricchito ancora di più con i film prequel a cavallo fra gli anni ’90 e i primi del 2000. E anche se non sei un fan del primo episodio, Liam Neeson dice che è ancora orgoglioso de La Minaccia Fantasma.

Recentemente, Neeson ha condiviso i suoi pensieri sui prequel di Star Wars durante un’intervista con Andy Cohen. La discussione ha spaziato dai progetti recenti dell’attore irlandese a quelli del suo passato. Ovviamente, ciò significa che non ci è voluto molto perché Star Wars venisse fuori, ma Neeson era felice di parlare del prequel.

“So che a molti fan e critici non è piaciuto. Io ne sono orgoglioso”, ha detto l’attore.

Ovviamente Neeson ha ragione riguardo all’accoglienza del film. L’interesse per la trilogia prequel era alto dopo che è stato annunciata per la prima volta, ma la sua prima incursione al cinema del 1999 ha lasciato alcuni fan insoddisfatti. L’introduzione di personaggi come Jar Jar Binks continua a sconcertare i fan anche oggi. Questo per non parlare del ritratto della trilogia prequel di Anakin e del mondo pre-imperiale che i fan si aspettavano.

Tuttavia, sembra che il tempo e la distanza abbiano contribuito ad alleviare la rabbia di alcuni. La trilogia prequel è stata mostrata sotto una luce migliore negli ultimi cinque anni e i fan l’hanno riconsiderata. In effetti, gli episodi da uno a tre hanno un seguito di culto dedicato all’interno del fandom, quindi Neeson dovrebbe sentirsi bene sapendo che il suo lavoro come il Maestro Jedi Qui-Gon Jinn è ancora piuttosto apprezzato.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...