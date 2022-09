Licantropus: ecco il trailer italiano dello show noto nel mondo come Werewolf By Night

Non si può sfuggire alla notte.

Dopo la release in lingua originale, possiamo finalmente dare un’occhiata al nuovissimo trailer italiano del nuovo speciale Marvel Studios, Werewolf By Night, che in Italia sarà intitolato Licantropus, rifacendosi a come i fumetti vennero tradotti quando vennero portati anche da noi.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Werewolf By Night è interpretato da Gael Garcia Bernal di The Motorcycle Diaries nel ruolo di Russell. Secondo quanto riferito, Laura Donnelly interpreterà Erica Bloodstone, la figlia del famigerato cacciatore di mostri Ulysses Bloodstone. Rapporti passati hanno anche suggerito che Mahershala Ali come Blade e Man-Thing potrebbero fare il loro debutto nel Marvel Cinematic Universe in Werewolf By Night.

Werewolf by Night racconta la storia di un supereroe licantropo, Jack Russell (Gael García Bernal), che combatte il crimine, grazie alle abilità donategli dalla maledizione della sua stirpe.

La sinossi recita: “In una notte buia e cupa, una cabala segreta di cacciatori di mostri emerge dalle ombre e si riunisce nel sinistro Tempio Bloodstone in seguito alla morte del loro leader. In uno strano e macabro memoriale dedicato alla vita del leader, i partecipanti sono spinti in una competizione misteriosa e mortale per una reliquia potente… una caccia che alla fine li porterà faccia a faccia con un mostro pericoloso”.

Licantropus arriverà su Disney+ il 7 ottobre 2022.

