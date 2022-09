Licantropus: Michael Giacchino ci porta dietro le quinte in una breve featurette

Il Marvel Cinematic Universe ha cominciato ad esplorare il soprannaturale introducendo nuovi eroi come Moon Knight, poi verrà il turno di Blade e molto presto quello di Werewolf By Night.

Sappiamo che quest’ultimo avrò un suo speciale di Halloween su Disney+, con il personaggio interpretato dall’attore messicano Gael Garcia Bernal (Coco). Finora, le informazioni sull’imminente speciale Marvel sono state tenute strettamente nascoste, ma negli ultimi mesi sono emerse notizie degne di nota.

Con un trailer diffuso in quel del D23 della Disney è stato quindi rilasciato un trailer, che ha mostrato lo stile e cosa aspettarsi da Werewolf by Night, che in Italia sarà intitolato Licantropus, in rimando a come vennero chiamate le run a fumetti dedicate al personaggio.

In un recente speciale dedicato a questo speciale, Michael Giacchino ci ha portato dietro le quinte del progetto, che promette di essere spaventoso e divertente.

Potete vedere la featurette qui sotto:

Werewolf By Night è interpretato da Gael Garcia Bernal di The Motorcycle Diaries nel ruolo di Russell. Secondo quanto riferito, Laura Donnelly interpreterà Erica Bloodstone, la figlia del famigerato cacciatore di mostri Ulysses Bloodstone. Rapporti passati hanno anche suggerito che Mahershala Ali come Blade e Man-Thing potrebbero fare il loro debutto nel Marvel Cinematic Universe in Werewolf By Night.

Werewolf by Night racconta la storia di un supereroe licantropo, Jack Russell (Gael García Bernal), che combatte il crimine, grazie alle abilità donategli dalla maledizione della sua stirpe.

La sinossi recita: “In una notte buia e cupa, una cabala segreta di cacciatori di mostri emerge dalle ombre e si riunisce nel sinistro Tempio Bloodstone in seguito alla morte del loro leader. In uno strano e macabro memoriale dedicato alla vita del leader, i partecipanti sono spinti in una competizione misteriosa e mortale per una reliquia potente… una caccia che alla fine li porterà faccia a faccia con un mostro pericoloso”.

Licantropus arriverà su Disney+ il 7 ottobre 2022.

