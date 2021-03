L’iconico marchio di fumetti di fantascienza Heavy Metal Entertainment arriva in TV con l’adattamento di Arena Mode

Heavy Metal, l’iconica rivista di fantascienza e fantasy, fa i suoi primi passi in televisione con un adattamento della triologia dei romanzi Arena Mode Saga di Blake Northcott.

La società sta adattando i libri per il piccolo schermo con il primo libro in sviluppo attivo dopo aver opzionato i diritti per il thriller fantascientifico.

Heavy Metal, pubblicato per la prima volta nel 1977, è noto per la sua miscela di dark fantasy, fantascienza, erotismo e steampunk. È responsabile della rivista illustrata, una lista di fumetti, una rete di podcast e il film Heavy Metal del 1981, che presentava le voci di John Candy, Eugene Levy, Harold Ramis e Ivan Reitman.

Il CEO di Heavy Metal Entertainment Matthew Medney, Tommy Coriale e l’autore canadese Northcott svilupperanno e produrranno la serie. Northcott discuterà dei piani per l’adattamento Arena Mode al panel virtuale del WonderCon di Heavy Metal Creators.

Il primo romanzo di Arena Mode segue Matthew Moxon, un giovane che vive in un futuro distopico nell’anno 2041. Moxon scopre di avere un tumore cerebrale aggressivo e partecipa a un evento sportivo mortale con la speranza di vincere abbastanza soldi per un intervento chirurgico salvavita. Ma l’Arena Mode, un torneo in stile deathmatch in cui tredici superumani combattono per un premio multimiliardario, è l’unico concorrente senza un super potere. Con le probabilità incredibilmente contro di lui, Moxon combatte non solo per sopravvivere all’ira dei suoi concorrenti, ma per svelare i misteri sepolti all’interno dell’Arena stessa.

La trilogia di libri è stata originariamente finanziata in crowdfunding su Kickstarter ed è diventata la serie di genere narrativa più sostenuta di sempre in Canada ed è stata successivamente nominata per il premio Best Novel della British Science Fiction Association nel 2013.

Fonte

