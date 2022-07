Light & Magic: il trailer del documentario mostra footage della versione originale della trilogia madre

Un nuovo trailer per il documentario Light & Magic mostra una serie di footage inediti dietro le quinte di Star Wars alle versioni precedenti della trilogia originale.

Disney+ è ora la casa in streaming di tutto ciò che riguarda Star Wars, ma nonostante contenga ore e ore di contenuti di Star Wars, lo streamer non offre ancora la trilogia originale nelle sue forme pre-edizione speciale.

La storia di Star Wars ed il re-edit della trilogia originale, ovviamente, risale a molto tempo fa. In effetti, lo stesso George Lucas è stato il primo a pasticciare con i film originali quando ha rilasciato le sue controverse versioni in edizione speciale negli anni ’90, con effetti visivi nuovi e talvolta dissonanti, ma più che offrire queste versioni alterate dei suoi film di Star Wars, Lucas ha cercato di cancellare gli originali dall’esistenza rendendoli non disponibili in commercio.

Più tardi, quando la Disney ha acquisito la Lucasfilm e Star Wars con lo storico accordo, la speranza era che la società ritenesse opportuno ripubblicare finalmente le versioni non in edizione speciale dei film della trilogia originale, che piacesse o meno a Lucas. Ma anche Disney+ ha caricato le versioni alterate della trilogia originale, senza possibilità di accedere ad altre versioni.

In effetti, ulteriori modifiche sono state apportate dalla Disney alle versioni in edizione speciale, portando Star Wars ancora più lontano dalle sue radici.

Ora la Disney sembra aver fatto un piccolo salto indietro nel passato, almeno riconoscendo l’esistenza delle versioni non in edizione speciale della trilogia originale di Star Wars. Il momento arriva al minuto 1:06 del nuovo trailer per il documentario sulla Industrial Light and Magic, chiamato semplicemente “Light & Magic”, quando viene mostrata una ripresa dell’esplosione della Morte Nera che, cosa importante, non presenta gli effetti digitali dell’edizione speciale aggiunti da Lucas.

Potete vedere questo piccolo assaggio all’originale Star Wars nella clip sottostante:

