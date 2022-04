Lightyear – La vera storia di Buzz: ecco il nuovo trailer dell’atteso film Disney Pixar

In tanti amano i prequel, quindi perché la Pixar non può entrare nel carrozzone della moda e portarci qualcosa? Con Lightyear stanno facendo proprio questo, anche se tecnicamente è più uno spin-off che un prequel.

Il film d’azione-avventura fantascientifica presenta la storia delle origini di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo, presentando il leggendario Space Ranger che ha conquistato generazioni di fan.

“La frase ‘un sogno che si avvera’ viene usata spesso di questi tempi, ma non ho mai pensato l’avrei detta io”, ha detto Evans in una dichiarazione qualche mese fa. “Chiunque mi conosca sa che il mio amore per i film d’animazione è profondo. Non riesco a credere di poter far parte della famiglia Pixar e lavorare con questi artisti davvero brillanti che raccontano storie come nessun altro. Guardarli lavorare è a dir poco magico. Mi pizzico le guance ogni giorno.”