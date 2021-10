Lightyear: ecco il teaser trailer dello spin-off di Toy Story

Verso l’infinito e oltre! Disney e Pixar hanno presentato il primo trailer ricco di azione di Lightyear, lo spin-off di Toy Story che racconta la storia delle origini del vero Buzz Lightyear.

Tim Allen è famoso per aver doppiato Buzz nei quattro film di Toy Story, ma è lo stesso Capitan America, Chris Evans, ad assumere il ruolo di Buzz in Lightyear.

La sinossi ufficiale della Disney recita: “L’avventura fantascientifica presenta la storia d’origine definitiva di Buzz Lightyear – l’eroe che ha ispirato il giocattolo – introducendo il leggendario Space Ranger che ha conquistato generazioni di fan”.

“La frase ‘un sogno che si avvera’ viene spesso usata in giro, ma non l’ho mai pensata di più in vita mia come in questo momento”, ha detto Evans in una dichiarazione che accompagna la prima uscita del trailer. “Chiunque mi conosca sa che il mio amore per i film d’animazione è profondo. Non posso credere di entrare a far parte della famiglia Pixar e lavorare con questi artisti davvero brillanti che raccontano storie come nessun altro. Vederli lavorare è a dir poco magico. Mi pizzico ogni giorno.”