Lightyear – La vera storia di Buzz: ecco il nuovo trailer del film su Buzz Lightyear

Grazie alla Pixar possiamo mostrarvi il nuovo trailer diffuso online di Lightyear – La vera storia di Buzz, il film d’animazione incentrato sulla storia che ha dato vita al giocattolo presente nel franchise di Toy Story.

Lightyear è la storia delle origini definitive di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo, e segue il leggendario Space Ranger in un’avventura intergalattica.

“Il mondo di Buzz è sempre stato qualcosa di cui ero entusiasta”, ha detto il regista Angus MacLane. “In Toy Story, sembrava esserci questo incredibile retroscena del suo essere uno Space Ranger che è stato solo sfiorato, e ho sempre voluto esplorare ulteriormente quel mondo. Quindi il mio trattamento circa Lighytear era: ‘Qual era il film che Andy ha visto che gli ha fatto desiderare un giocattolo di Buzz Lightyear?’. Volevo vedere quel film e ora sono abbastanza fortunato da riuscire a realizzarlo.”

Insieme al già annunciato Chris Evans, che presta la sua voce a Buzz, ci sono Keke Palmer, Dale Soules e Taika Waititi come un gruppo di ambiziose reclute. Peter Sohn dà la voce al compagno robot di Buzz, Sox, e il cast include anche le voci di Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez e Isiah Whitlock Jr.

“Il cast di Lightyear è davvero una squadra da sogno”, ha detto MacLane. “Ognuno degli artisti ha immediatamente vestito i panni del proprio personaggio, cosa che ci ha dato l’opportunità di recitare un po’ durante le sessioni di registrazione. Ciò ha portato a un livello di specificità che ha elevato il materiale e ha portato ulteriore profondità alle relazioni tra i personaggi. È stato un privilegio lavorare con persone così talentuose e generose già dal lancio.”

E’ stato anche rivelato che il pluripremiato compositore Michael Giacchino è a bordo per realizzare la colonna sonora. Giacchino ha una lunga storia con la Pixar; ha vinto un Oscar, un Golden Globe e un GRAMMY per la colonna sonora originale di Up. I suoi altri crediti Pixar includono Gli incredibili, Ratatouille, Cars 2, Inside Out, Coco e Gli incredibili 2, tra gli altri. La colonna sonora originale del film di Lightyear della Walt Disney Records sarà disponibile il 17 giugno 2022.

Qui sotto potete vedere il trailer:

E qui sotto il nuovo poster promozionale:

Ready for take-off 🚀Check out the brand-new poster for Disney and Pixar’s #Lightyear 👨‍🚀 pic.twitter.com/eKWMhhIm5Y — Pixar (@Pixar) February 8, 2022

Il regista vincitore del premio Annie e veterano dell’animazione Pixar, Angus MacLane, occupa il posto di regista in Lightyear. Il regista è stato co-regista di Alla ricerca di Dory, ma ora sta facendo il suo debutto alla regia da solista.

Lightyear” è stato rivelato per la prima volta al Disney Investor Day lo scorso dicembre. All’epoca era stata annunciata anche una serie spin-off di Up intitolata Dug Days, con Bob Peterson.

Ogni eroe ha un inizio. Parti per un’avventura intergalattica con Disney e Pixar questo 17 giugno 2022.

