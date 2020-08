Lilly Wachowski descrive The Matrix come un allegoria dell’esperienza delle persone transgender

La co-regista e scrittrice di Matrix, Lilly Wachowski, ha rivelato che il film con Keanu Reeves ha sempre messo in scena una metafora che parlava dell’esperienza di essere transgender.

Il primo film della serie, The Matrix, ebbe un enorme successo quando uscì nel 1999. Avrebbe continuato a guadagnare oltre $ 460 milioni in tutto il mondo con un budget di $ 63 milioni e generando due sequel. Mentre i suoi due sequel sono stati seguiti da significativamente meno elogi, i film si sono comunque cementati come una parte importante del panorama dei film d’azione della fine degli anni ’90 e dei primi anni 2000, e ora un quarto film uscirà nel 2022.

Negli ultimi anni, tuttavia, nuove analisi della storia di Matrix hanno portato alcuni a credere che il film di Keanu Reeves fosse un’allegoria dell’esperienza delle persone transgender. Negli anni da quando il film è stato originariamente distribuito, entrambi i registi del film, formalmente noti come The Wachowski Sisters, sono diventati donne transgender. Ciò ha indotto molti a dare un’altra occhiata al film e vederlo sotto un’altra luce, che la co-regista Lilly Wachowski sta confermando.

Lilly Wachowski non è coinvolta nel prossimo film di Matrix, avendo lasciato Hollywood, ma è ancora disposta a discutere del franchise.

Durante la discussione del film, Lilly Wachowski ha rivelato che questo significato c’è sempre stato nel film, ma che il mondo non era pronto per un film del genere:

“Sono contenta che si sia scoperto che questa era l’intenzione originale, ma il mondo non era del tutto pronto, il mondo aziendale non era pronto per questo.”

Potete sentire la discussione nel video qui sotto:

