Lilo & Stitch: Jon M. Chu in trattative per dirigere il remake live-action

Lilo & Stitch è uno dei film di animazione Disney più amati dei primi anni 2000, e considerando che una delle più grandi tattiche di guadagno della Disney di recente è stata quella di rifare i suoi classici animati in live-action, era solo questione di tempo prima che questo si trovasse in mezzo a questo modus operandi.

Un remake è già in sviluppo da poco più di due anni, ma ora sembra aver trovato un regista in Jon M. Chu , il regista dietro Crazy Rich Asians e l’imminente In the Heights.

L’Hollywood Reporter dice che Chu è in trattative per dirigere un remake live-action di Lilo e Stitch, che potrebbe o meno essere distribuito nelle sale, ma potrebbe facilmente finire per andare direttamente su Disney +.

Mike Van Waes, che ha scritto l’imminente spin-off di The Conjuring 2, The Crooked Man, ha scritto l’attuale bozza della sceneggiatura, ma il rapporto dice che un nuovo scrittore verrà assunto per lavorare con Chu alla sceneggiatura. Chu (GI Joe: Retaliation, Step Up 2: The Streets, Now You See Me 2) ha recentemente fatto notizia firmando per dirigere la serie Willow per Disney +, quindi ha già una relazione con lo studio.

