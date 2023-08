L’Incredibile Hulk: svelati i piani per un sequel indimenticabile! I fan sono in delirio

Nell’illustre pantheon del Marvel Cinematic Universe, le folgoranti armature di Iron Man potrebbero risplendere in primo piano, ma non possiamo dimenticare l’inizio dell’affascinante e articolata trama che prese forma con “L’Incredibile Hulk.” Un film che, con un tocco magistrale nella sua scena post-credit, gettò le fondamenta per l’immenso mosaico dell’universo condiviso. Eppure, la nostalgia di quei giorni non può fare a meno di accendere la curiosità riguardo a un sequel che avrebbe potuto essere… e che i fan avrebbero amato con passione incrollabile.

Le luci sul set del potenziale seguito sono state brillantemente rivelate dal regista visionario Louis Leterrier, in un’intervista esclusiva con ComicBook. Era un sogno destinato a essere realtà, un progetto epico che avrebbe introdotto una miriade di sfaccettature mostruose al mito dell’eroe verde, una cavalcata indomita nel regno di Hulk. “Hulk Grigio, Hulk Rossi… stavamo disegnando un tableau straordinario,” svela Leterrier con un sorriso malizioso, accendendo i cuori dei fan con tanta gioia quanto il proprio protagonista dava libero sfogo alla sua furia.

Ma è la menzione dei “Hulk Rossi” a scatenare il delirio nei cuori dei veri appassionati. Un brivido elettrizzante per gli amanti del fumetto, poiché si alludeva chiaramente a uno dei più formidabili antagonisti dell’incredibile Hulk, il generale Thunderbolt Ross, destinato a trasformarsi in una controparte spietata.

L’Incredibile Hulk e quelle voci su Harrison Ford…

E mentre i pensieri si librano su questa titanica potenzialità, l’attenzione si sposta sulle spalle possenti di Harrison Ford, pronto a indossare l’uniforme nel prossimo “Captain America: Brave New World,” ereditando con rispetto il ruolo che in passato fu di William Hurt. Sorgerà davvero il Red Hulk? E chi sa se Red She-Hulk comparirà al suo fianco, incendiando ulteriormente l’entusiasmo degli spettatori?

E mentre i bagliori di questa visione epica dipingono il futuro, Leterrier ci trasporta nel passato, attingendo alle radici di questa leggendaria creazione cinematografica. Con un sorriso nei suoi occhi, rivela le profonde differenze tra la sua incarnazione di Hulk e l’evoluzione raffinata portata avanti da Mark Ruffalo, che ha dato vita al fenomenale Smart Hulk (o Professor Hulk). “Desideravamo un Hulk primordiale, selvaggio,” sottolinea Leterrier con passione. “E quando si aggiungono sfumature come il Grigio e l’ingegno, qualcosa si perde, come una sospensione dell’infanzia.” Una dinamica giocosa, ma diversa, che dipinge un’immagine di quel mondo in modo profondamente affascinante, testimoniando l’intento originale di Leterrier e l’anima unica di “L’Incredibile Hulk.”

La domanda rimane: quale versione dell’enorme eroe verde avrà un posto incancellabile nei cuori degli spettatori? La titanica furia del 2008 o l’elegante evoluzione che ha sfavillato attraverso il corso mozzafiato dell’Universo Marvel? Lasciatevi travolgere dalle emozioni e fateci sapere cosa ne pensate!