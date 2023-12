Linda Evangelista abbraccia la castità: d’ora in avanti non andrà più a letto con nessuno. Ecco le sue parole!

Linda Evangelista ha espresso in modo inequivocabile la sua decisione di essere e rimanere fiera di essere single: “Non voglio più andare a letto con nessuno. Non voglio sentire il respiro di nessuno. Non provo più interesse nel conoscere nuovi potenziali partner, ritrovare un amore non è una priorità”.

Queste chiare dichiarazioni sono state fatte durante un’intervista con il Sunday Times, in cui l’iconica modella canadese, simbolo di un’epoca in cui la moda dominava e le sfilate erano spettacoli da vivere appieno, ha condiviso non solo la sua visione sulla vita sentimentale attuale ma anche ricordi di vicende personali delicate.

Linda Evangelista, Foxtel MCN 2015 UpFronts Event (Foto Ansa)

L’ultimo appuntamento con un uomo

L’ultima volta che ha avuto una compagnia maschile è stata, come ha raccontato, “senza dubbio prima del Cool-Sculpting“, una procedura di riduzione del grasso a cui si è sottoposta nel 2016. Questo trattamento ha lasciato Linda Evangelista “permanentemente deformata e brutalmente sfigurata”, tanto da costringerla a vivere in isolamento per ben cinque anni.

Da quel momento, Linda Evangelista ha deciso di porre fine alle relazioni con possibili partner, anche se gradualmente ha ripreso il controllo della sua vita tornando a mostrarsi in pubblico. Prima è apparsa durante la New York Fashion Week alla sfilata di Fendi, successivamente è stata protagonista nella docuserie di Apple Tv+ intitolata “The Supermodels”.

La vita privata di Linda Evangelista

Linda Evangelista, attualmente 58 anni, ha vissuto diverse fasi nella sua vita sentimentale. Inizialmente, è stata sposata con Gérald Marie, ex capo dell’ufficio parigino di Elite Model Management, quando lei aveva 22 anni e lui 37. Il matrimonio si concluse nel 1993 dopo cinque anni. Solo di recente Linda ha rivelato che il divorzio fu causato da terribili abusi fisici e psicologici subiti in quel periodo.

Successivamente, ha avuto una relazione di sei anni con l’attore Kyle MacLachlan. E, nel 1999, è stata legata al giocatore della nazionale francese Fabien Barthez, da cui aspettava un figlio che, purtroppo, perse al sesto mese di gravidanza.

La maternità è arrivata nel 2006 con Augustin James, nato da una breve relazione con l’imprenditore francese Francois-Henry Pinault, attualmente marito di Salma Hayek. Linda ha dovuto affrontare anche la malattia. Ha dichiarato di aver avuto due tumori al seno in cinque anni e di essere consapevole di avere un piede nella fossa. Nonostante le sfide, Linda afferma di essere felice per la sua vita e di essere grata per ogni giorno. Tuttavia, la felicità che ha trovato non include la presenza di un partner romantico al suo fianco.