Little Nightmares gratuito su PC, ecco come riscattarlo.

Manca poco più di un mese all’uscita di Little Nightmares 2, sequel dell’apprezzato platform a tinte horror sviluppato da Tarsier Studios e per l’occasione Bandai Namco, publisher del gioco, ha deciso di regalare agli utenti Steam proprio il primo capitolo, probabilmente per spingere al massimo le vendite del prossimo.

Per riscattare il gioco non dovrete far altro che andare sul sito ufficiale di Bandai cliccando qui, creare un account(o accedere al proprio se lo avete già) e cliccare sull’enorme banner promozionale che vi porterà al carrello, seguendo tutte le procedure e dopo aver atteso qualche minuto, potrete riscattare la vostra copia di Little Nightmares e aggiugenrla alla vostra libreiria di Steam.

Nel frattempo vi ricordiamo che Little Nightmares 2 uscirà l’11 frebbraio 2021 per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Android, Microsoft Windows, di seguito la descrizione del primo capitolo: Ambientato all’interno de Le Fauci, una grossa nave abitata da inquietanti fantasmi, Little Nightmares ci mette nei panni di Six, una ragazzina determinata a fuggire da questo luogo prima di finire in pasto alle anime corrotte. In questa avventura dovrai esplorare la più inquietante casetta delle bambole mai vista, una vera prigione da cui evadere ma anche un’area giochi in cui divertirti. Libera il bambino che è in te, scatena la tua immaginazione e trova la via d’uscita!

