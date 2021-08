Lo sceneggiatore del MonsterVerse vuole più film senza troppa presenza umana

Gli umani sono, il più delle volte, poco caratterizzati nei film di Godzilla e King Kong. La loro inutilità è spesso un punto dolente secondo molti, per via del fatto che i veri protagonisti sono i mostri, non gli attori che accompagnano la distruzione.

L’aggiunta più recente al “Monsterverse” della Legendary, Godzilla vs. Kong, ha mostrato la massima consapevolezza in questo senso: le bestie erano le vere star del film, e gli umani purtroppo hanno perso il ruolo perfetto che gli era stato dato in King of the Monsters, che onorava anche il ruolo che avevano nei film originali nipponici.

Quindi, naturalmente, il co-sceneggiatore di Godzilla, Godzilla: King of the Monsters, Kong: Skull Island e Godzilla vs. Kong del 2014, Max Borenstein, ha detto di volere un giorno vedere un sequel che metta da parte completamente gli umani a favore dei titani.

Molto prima che Borenstein fosse conosciuto come uno dei cervelli dietro il Monsterverse, stava scrivendo più storie di basso profilo, come il suo dramma di prossima uscita “Worth”, che lo stesso Ben Pearson descrive come “una piccola ma straziante storia vera raccontata con intelligenza”. Durante un’intervista con Slashfilm, per l’imminente uscita su Netflix, è stato chiesto a Borenstein se anche lui avesse mai immaginato un film di Godzilla e Kong senza umani.

“Penso che si possa fare. Stavo pensando alla stessa cosa. Penso che sarebbe fantastico, in realtà.”

Legendary sta pianificando altri capitolo del Monsterverse al momento, e non molto tempo dopo l’uscita di Godzilla vs. Kong, si è sparsa la voce che Wingard fosse in trattative per dirigere Son of Kong. Non è confermato se Borenstein sarà coinvolto nei futuri capitoli del Monsterverse, ma sa dove vuole che il franchise vada a finire.

“Dato il successo di Godzilla vs. Kong, spero che nella prossima fase che Legendary deciderà di fare, lo vedremo. Penso che sarebbe piuttosto bello. Penso che sia possibile. Sarebbe molto ambizioso. Penso ambizioso in stile Mad Max: Fury Road. Penso che sia assolutamente possibile farlo con la minima quantità assoluta di personaggi umani, e caratterizzando davvero le creature.”

