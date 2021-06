Lo sceneggiatore di Ant-Man 3 anticipa l’ispirazione a Rick & Morty per il nuovo film Marvel

È stato riferito più di un anno fa che lo scrittore di fumetti e commedie Jeff Loveness avrebbe scritto la sceneggiatura del sequel di Ant-Man e Wasp.

Loveness è noto soprattutto per essere uno scrittore di Rick e Morty, ma in realtà ha abbastanza familiarità con la Marvel, avendo scritto diversi fumetti per la compagnia.

Loveness è stato responsabile della scrittura del ritorno di Richard Rider, alias l’originale Nova, di nuovo nella Marvel Comics dopo essere morto per decenni. Sebbene sia stato cancellato prematuramente, è stato elogiato da critici e fan per aver onorato il ritorno di un personaggio amato, puntando al cuore con ilarità.

Il giorno in cui è stata presentata la nuova stagione di Rick and Morty, Loveness si è divertito con il suo capo su Twitter.

Su Twitter, lo scrittore Jeff Loveness ha celebrato la premiere della nuova stagione di Rick and Morty, scrivendo: “ho scritto l’episodio di stasera” ed ha affermato che l’episodio è “tutto ciò che sono”. Era composto da: “X-Men degli anni ’90, Frasier, Un imperatore dell’oceano arrapato, e “il modo in cui falliamo con le nostre madri”.

Un’ora dopo, Loveness ha ringraziato tutti per aver guardato la premiere su YouTube e ha detto: “Continuerò ad esplorare questi temi in Ant-Man 3”. I fan sono esplosi con quel commento, e il regista Peyton Reed è intervenuto, chiedendo allo scrittore: “Jeff, hai messo di nuovo Mr. Nimbus in QUANTUMANIA?”. Loveness ha quindi risposto che “è parte integrante della trama, lo giuro”. Soddisfatto, Reed ha terminato lo scambio, dicendo: “Bene. Non fare tardi alla riunione domani”.

Per dare un contesto a chi è abbastanza sfortunato da non aver visto la premiere della quinta stagione di Rick and Morty, Mr. Nimbus è una “nemesi” di Rick. Nimbus è un’evidente parodia di Namor the Submariner della Marvel Comics, non solo per il suo ego, ma anche per il suo atteggiamento “sex-positive”.

Ovviamente, Ant-Man and the Wasp: Quantiumania non ospiterà il sexy Mr. Nimbus che ha debuttato nell’ultimo episodio di Rick and Morty, ma è probabile che Loveness possa essere ispirato all’era dei fumetti Marvel degli anni ’90. Crescendo, Loveness ha senza dubbio letto alcune storie che hanno coinvolto Scott Lang, che è stato presentato nel 1979 come l’ultima incarnazione di Ant-Man.

Rick e Morty come spettacolo si occupa di vari concetti di fantascienza e fantasy e li capovolge, dal viaggio nel tempo, al viaggio interdimensionale, alle realtà alternative. Loveness applicherà senza dubbio questi trope al prossimo film di Ant-Man, specialmente quando coinvolgerà uno dei cattivi più contorti della Marvel, Kang il Conquistatore.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è attualmente previsto nelle sale il 17 febbraio 2023.

