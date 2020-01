Lo sceneggiatore Rhett Reese ripensa alla serie fallita di Zombieland con rammarico

Ci fu un tempo in cui la Sony provò a cavalcare il successo di Zombieland nel tentativo di lanciare una serie televisiva altrettanto efficace del classico cult a tema zombie.

Rhett Reese e Paul Wernick – creatori del franchise cinematografico – hanno scritto un pilota televisivo e in poco tempo, Amazon Studios ha iniziato la produzione del su detto pilota. Rilasciato su Amazon nell’aprile 2013, la compagnia ha impiegato solo poche settimane per decidere che non avrebbe ordinato la serie, in gran parte a causa del massiccio contraccolpo negativo da parte del fandom di Zombieland.

Anni dopo, Reese e Wernick – e il cast originale – sono tornati in un sequel diretto di Zombieland, che da allora ha ottenuto recensioni molto migliori. Tuttavia, Reese pensa che il fallito programma televisivo sia stato un “peccato”.

“Penso che ci sia un po’ di impollinazione incrociata tra lo spettacolo e Zombieland: Doppio Colpo ma non tanto quanto si può pensare”, ha detto lo scrittore a LRM in una recente intervista. “Non volevamo prendere in prestito elementi da qualcosa che era già stato girato. Che in realtà è andato in onda su Amazon per un paio di mesi, quindi la gente lo aveva già visto, quindi non volevamo che i due show prendessero in prestito troppo l’uno dall’altro. Detto questo, tutto proviene dalla stessa tramoggia di idee, come se avessimo applicato lo stesso tono, le stesse battute e tutta quella roba proveniente da quel programma televisivo.

Se facciamo qualche altra versione di Zombieland, che si tratti di un altro film, di un musical di Broadway o qualsiasi altra cosa, continueremo a trarre ispirazione dalla stessa sorgente di idee. Ma no, ci siamo divertiti a farlo. È stato un peccato che non sia passato oltre al pilota, ma abbiamo fatto quello che abbiamo potuto.”