Lo screen test dello Spider-Man di Tobey Maguire si rivela come una scena di combattimento R-rated

Un video rivela lo screen test R-rated di Tobey Maguire per il primo film di Spider-Man di Sam Raimi.

L’attore è stato visto per l’ultima volta come il tessiragnatele in Spider-Man 3, il terzo e ultimo capitolo della trilogia di Raimi, che ha incassato 894 milioni di dollari in tutto il mondo. I piani per Spider-Man 4 sono stati messi in moto ma alla fine sono stati accantonati, provocando un riavvio con Andrew Garfield nei panni dell’amato personaggio dei fumetti in The Amazing Spider-Man. Col senno di poi, era meglio un quarto capitolo.

I film di Spider-Man di Raimi hanno avuto un enorme successo, Spider-Man 2 è ancora uno dei migliori film di supereroi di tutti i tempi. Naturalmente, i fan sono stati scoraggiati nel sentire che i piani di Raimi per un quarto film sono stati demoliti. Tuttavia, l’eredità delle interpretazione di Maguire dell’amato personaggio è rimasta intatta. In effetti, i fumetti di Spider-Verse hanno reso le versioni di Maguire e Garfield canonice per il personaggio. Anche il nuovo trailer del prossimo adattamento di Morbius utilizza un’immagine dello Spider-Man di Maguire.

In un video caricato dall’utente di YouTube, Fahim Faruki, Tobey Maguire può essere visto in uno screen test classificato come vietato ai minori per lo Spider-Man di Sam Raimi. La clip mostra Maguire che affronta un gruppo di teppisti nel personaggio, senza camicia e in maniera molto feroce. Il resto del video mostra brevi screen test per alcuni dei suoi co-protagonisti, tra cui Kirsten Dunst e Willem Dafoe.

Potete vedere il video completo qui sotto:

