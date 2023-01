Lo scrittore dei fumetti di She-Hulk Dan Slott difende la fedeltà della serie Disney+ al materiale originale

Lo scrittore di fumetti di She-Hulk Dan Slott ha risposto alle critiche allo dello spettacolo Disney + ispirato al suo lavoro in un tweet di domenica.

Slott ha scritto la serie She-Hulk nei primi anni 2000, una run che è stata l’ispirazione principale per la serie del 2022 del MCU, She Hulk: Attorney at Law. La run ha introdotto personaggi come Augustus “Pug” Pugliese e Mallory Book, entrambi apparsi nello show. Inoltre, la serie ha messo Jennifer Walters nella posizione di esercitare una sorta di protezione legislativa per super-umani, uno dei temi dello spettacolo Disney+.

Durante la trasmissione settimanale degli episodi dello show, Slott è stato il suo più grande sostenitore, twittando le sue lodi dopo ogni episodio. Allo stesso modo, lo spettacolo ha dimostrato la propria gratitudine a Slott dandogli un “Ringraziamento speciale” in ogni episodio della prima stagione, così come un riferimento e un omaggio nel settimo episodio.

Sul suo account Twitter, Dan Slott, autore dei fumetti di She-Hulk che hanno ispirato lo spettacolo Disney+ del 2022, ha chiamato in causa coloro che hanno criticato lo spettacolo, in particolare quelli che sostenevano che “non era fedel ai fumetti”. Lo scrittore ha ricordato ai critici che è tra le persone che hanno più familiarità con i fumetti di She-Hulk – avendone scritti molti e letti di più – e che considera She-Hulk: Attorney at Law “lo spettacolo sui fumetti PIÙ accurato nel MCU”.

“Chiunque dica che lo show televisivo di She-Hulk non è accurato al fumetto, beh, io sono la persona che ha scritto più numeri di SHE-HULK di chiunque altro. Ho letto ogni singolo fumetto di ogni serie di She-Hulk, quindi vi posso assicurare che è lo spettacolo PIÙ fedele ai fumetti nel MCU.”

Slott ha continuato dicendo che il non apprezzare lo spettacolo era qualcosa che andava bene, ma che avere quell’opinione non avrebbe reso brutto lo show. Se ad alcune persone è piaciuto, lo spettacolo ha fatto il suo lavoro.

“Troppe persone online non capiscono la differenza tra: ‘Questo è brutto’ e ‘Questa è stata una brutta serie per me’. Non tutto deve essere fatto per te. Ci sono TONNELLATE di cose che potrebbero piacerti. E cose che fatte per te. Va bene che ALCUNE cose non siano fatte per te.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...