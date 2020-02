Lo scrittore del remake americano di The Raid una volta propose ai Marvel Studios un film su Punisher

Il film d’azione con arti marziali di Gareth Evans del 2011, The Raid, è diventato un successo internazionale che ha generato un remake americano.

Joe Carnahan (The A-Team, Smokin ‘Aces) dirigerà la versione di Hollywood di The Raid, e lo aiuterà con le sceneggiature è l’attore / scrittore Adam G. Simon (Point Blank). I ragazzi di Comicbook hanno avuto la possibilità di parlare recentemente con Simon, e sono riusciti a scoprire una piccola cosa molto interessante: Adam Simon una volta è riuscito a presentare un film di The Punisher alla Marvel.

Qui sotto potete leggere un estratto dell’intervista:

CB: Sei sempre stato un fan di Punisher? Adam G. Simon: “Sempre. Ho letto tutto. Sono cresciuto in un mondo in cui le persone colpevoli della mia vita sono rimaste impunite. Quindi l’intera storia del vigilante è stata terapeutica da leggere. Il primo fumetto di The Punisher che ho letto è stato Circle of Blood. Mi ha lasciato senza fiato, sono diventato ossessionato. Sono andato al negozio di fumetti, ho chiesto agli amici, ho cercato ovunque ogni fumetto di Punisher su cui potevo mettere le mani.” Hai mai provato a lavorare con Punisher come scrittore? “Sì. Anni prima che la serie venisse fuori. Era quello strano momento chiamato Dirty Laundry con Frank Castle. Ho apprezzato l’approccio iper stilizzato di War Zone e il Frank Castle di Thomas Jane nel film, ma penso che la serie lo abbia davvero reso alla grande. Almeno con il casting di Jon Bernthal. È Frank Castle ed è un tale talento… Mentre ho adorato la serie, penso che abbia limitato ciò che Bernthal era autorizzato a fare con il personaggio. Quando vedo Bernthal come Frank Castle in quella serie, vedo un maratoneta olimpico correre costretto a indossare un giubbotto pesante, voglio che Bernthal continui a esplorare il personaggio ed essere completamente libero e fuori controllo.”

A quanto pare nell’idea di Simon ci sarebbe stato un approccio R-rated per Punisher, in modo da lasciare davvero il personaggio libero di esprimersi, e nella sua versione ci sarebbero stati Jon Bernthal nel ruolo di Frank Castle, Joel Edgerton nel ruolo di Bullseye, Kristin Scott Thomas o Edie Falco come Ma Gnucci, Jeffry Wright o Russell Crowe come Micro, Sam Jackson come Nick Fury e alcuni dei Vendicatori, vale a dire Falcon, Black Widow e Winter Soldier. In ultimo, visto che la descrizione dell’idea ha bisogno di una quantità oscena di violenza e caos, Joe Lynch sarebbe stato il regista.

