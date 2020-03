Lo scrittore di Aquaman afferma che The Trench probabilmente avrà luogo tra il 1° e il 2° film

Lo scrittore di Aquaman, David Leslie Johnson-McGoldrick, afferma che lo spin-off intitolato The Trench probabilmente avrà luogo tra il primo e il secondo film di Aquaman.

Jason Momoa è apparso per la prima volta nel ruolo di Arthur Curry in Justice League del 2017, ma è stato solo in Aquaman del 2018 che ha avuto davvero la possibilità di brillare. Aquaman si è rivelato un grande successo per la DC e la Warner Bros., incassando oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e ottenendo recensioni per lo più positive. Aquaman 2 è attualmente previsto per il rilascio nel dicembre del 2022, con Momoa che dovrebbe tornare al fianco di Amber Heard (Mera), Patrick Wilson (Orm) e Yahya Abdul-Mateen (Black Manta).

Non molto tempo dopo che ìAquaman arrivò nei cinema, fu annunciato che Warner Bros. aveva messo in sviluppo The Trench, uno spin-off focalizzato su uno dei tanti regni sottomarini. In Aquaman, le creature del Trench, come vengono chiamati in italiano, rappresentano un pericoloso ostacolo per Arthur e Mera mentre cercano il Tridente di Atlan. Non si sa molto su The Trench, anche se è descritto come un film a tinte horror e sarà scritto da Noah Gardner e Aidan Fitzgerald.

Durante una sessione di domande e risposte su Twitter, a Johnson-McGoldrick è stato chiesto di The Trench e di dove si inserirà nella timeline del DCEU. Va notato che mentre Johnson-McGoldrick ha scritto il primo Aquaman e sta attualmente lavorando al secondo, non è accreditato per The Trench. Tuttavia, aveva una risposta alla domanda, ed ha detto: “Teoricamente, si svolge tra il primo e il secondo”. Johnson-McGoldrick ha poi aggiunto che le cose sono ancora in fase di elaborazione su quel fronte.

Theoretically, it takes place between 1 and 2. But some pieces of this is still being worked out. — David Leslie Johnson-McGoldrick (@bravecarrot) March 21, 2020

Dato che The Trench sembra ancora essere in uno sviluppo molto precoce, potrebbe non arrivare fino a quando Aquaman 2 non debutterà nel 2022. Johnson-McGoldrick è ancora al lavoro sulla sceneggiatura di Aquaman 2, il che significa che la storia potrebbe ancora cambiare. Questo probabilmente potrebbe essere il motivo per cui ha menzionato alcuni frammenti della sequenza temporale ancora in fase di elaborazione, perché gli eventi di Aquaman 2 potrebbero aiutare a decidere quando è il momento migliore per settare la collocazione di The Trench.

Lo spin-off non sembra che includerà personaggi importanti dei film di Aquaman, anche se con le cose ancora in fase di sviluppo, tutto potrebbe cambiare.

