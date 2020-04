Lo scrittore di Batman: TAS rifiuta un dettaglio sul futuro sull’origine del Batman di Terry McGinnis

Uno degli scrittori di Batman: The Animated Series ha rifiutato un importante punto della trama del DC Animated Universe.

Alan Burnett è uno dei nomi sinonimo del follemente popolare cartone animato, e ha parlato con il podcast di Above and Beyond Batman sul perché non è pazzo della storia delle origini di Terry McGinnis da Batman Beyond.

Per chi non lo sapesse, un episodio speciale di Justice League Unlimited scruta il futuro della serie. Per i fan del futuristico Cavaliere Oscuro, è davvero interessante arrivare al fondo delle sue origini. Amanda Waller, capo del Cadmus, decise di assicurarsi che ci sarebbe sempre stato un Batman, sovrascrivendo il DNA di McGinnis con quello di Bruce Wayne. Una scelta audace con cui Burnett non è esattamente d’accordo.

“Non ho mai desiderato che Terry di Batman Beyond avesse il DNA di Bruce… e quindi non lo accetto. Bruce Timm e io siamo d’accordo su questo”, ha detto al podcast. Burnett ha poi continuato a ribadire che chiunque potrebbe essere Batman, e non è il lignaggio che rende il giovane Bat un eroe. Nelle sue stesse parole: “erede al trono, non devono avere lo stesso DNA. È la tua forza di volontà che ti rende il supereroe”.

Se pensate che la cosa sia selvaggia, aspettate di leggere i commenti di Bruce Timm fatti al San Diego Comic-Con 2019. A quanto pare, stando a Timm, il film di Batman Beyond avrebbe potuto avere un sequel e Epilogue ne sarebbe stata la base. Come spiegato da lui stesso, Catwoman sarebbe stata la nostra cattiva principale nel secondo film, e si sarebbe scoperto che era stata lei a clonare Bruce Wayne per creare Terry, ma quella sarebbe stata la grande sorpresa nel prossimo film.

Con i fumetti “Batman: The Adventures Continue” in questo momento, la nostalgia di Batman TAS sta raggiungendo picchi massimi, e Burnett ha già anticipato alcune sorprese in arrivo per i fan: “[…] torneremo a coprire alcune lacune nella serie originale, eventi che all’epoca non avevano attinenza con la serie, ma ora l’hanno”, ha detto Burnett. “In altre parole, ci saranno storie segrete che capovolgeranno il mondo di Batman. Cose che nessuno sapeva erano là fuori, fino ad ora“.

