Lo showrunner di Picard interessato ad un film su Adam Warlock

Lo showrunner della serie Star Trek: Picard è interessato ad un film Marvel su Adam Warlock.

Con gli ultimi grandi film sui Vendicatori abbiamo avuto modo di vedere ed esplorare quella parte di universo legata alle Gemme dell’Infinito ed il personaggio di Thanos. Ciò nonostante, tanti sono ancora i misteri e i personaggi legati a questi elementi che ci devono esser presentati, tra cui quello di Adam Warlock; personaggio essenziale nei fumetti che hanno raccontato la Guerra dell’Infinito.

Il personaggio di Adam Warlock è apparso per la prima volta sulla carta stampata nel 1967 in Fantastic Four 66, nato dalla mente di Jack Kirby e divenuto sempre più famosa trai fan nel corso dei decenni. Ciò nonostante, il personaggio non è ancora apparso sul grande schermo. Almeno per ora.

Ricordiamo infatti che Adam Warlock veniva effettivamente presentato sotto forma di crisalide come easer egg in Guardiani della galassia, e veniva poi presentato in modo enigmatico, ma esplicito, nella scena mid-credits di Guardiani della galassia vol. 2. Ci vien da pensare che il personaggio possa avere un ruolo importante nel terzo volume con protagonisti i Guardiani, ma per ora niente di confermato.

Il desiderio di realizzare un film sul personaggio di Adam Warlock arriva da uno sceneggiatore / scrittore che recentemente si è fatto conoscere come lo howrunner della serie Amazon Star Trek: Picard.

Parliamo di Michael Chabon, scrittore che inizia la sua carriera nel 1988 con il romanzo I misteri di Pittsburgh, che continuerà poi sul grande schermo come soggettista per Spider-Man 2 di Sam Raimi e, come accennato prima, showrunner della serie Star Trek: Picard.

Lo scrittore durante un Q&A sul proprio Instagram ha rivelato di esser interessato già da diverso tempo alla realizzazione di un film spin-off su Adam Warlock, e che aspetta sempre una chiamata da Kevin Feige nella speranza di soddisfare il suo desiderio.

Ma data la scena vista in Guardiani della galassia vol. 2 direi che i Marvel Studios hanno già dei piani per questo storico e importantissimo personaggio.

