Lo showrunner di Rick e Morty pensa che un adattamento cinematografico di Zack Snyder sarebbe interessante

Lo showrunner di Rick e Morty pensa che l’idea di un potenziale film ispirato alla serie diretto da Zack Snyder sarebbe interessante.

La serie animata di Adult Swim amata dai fan è ora quasi a metà della sua quinta stagione e abbiamo visto tanti tipi di strani episodi e avventure per il duo titolare. Con così tanto contenuto in ogni episodio della serie, l’idea di un potenziale film per il franchise in arrivo un giorno è qualcosa che il produttore e showrunner dietro la serie, Scott Marder, ha precedentemente affrontato.

A rendere le cose ancora più allettanti è che Zack Snyder ha recentemente fatto notare in un’intervista il suo potenziale interesse nel dirigere un film di Rick e Morty. Quando gli è stato chiesto della sua reazione a questo durante una recente intervista con Monsters and Critics (via CB), Marder ha rivelato che l’idea di vedere Snyder alla regia di un film di Rick and Morty sarebbe davvero fantastica, ed ha elogiato il recente lavoro di Snyder con Justice League e Army of the Dead.

“Penso che sia davvero fantastico”, ha iniziato Marder in risposta all’idea che Snyder dirigesse un film di Rick e Morty. “Mi è piaciuto molto Army of the Dead. Penso che sia in uno spazio davvero tutto suo in questo momento. Sono entusiasta di vedere cosa farà nel mondo di Netflix in cui le persone non interferiscono molto con la sua visione.”

Marder ha continuato a lodare la visione completa di Snyder di Justice League e ha notato che sebbene fosse più lungo, gli è piaciuto molto più dell’originale. L’idea di Snyder alla regia di un film di Rick and Morty è nata per la prima volta da una precedente intervista in cui Snyder ha pensato a cosa potrebbe dirigere se gli prendesse la voglia di dirigere una commedia.

“Non ho una commedia a cui posso pensare, sai, la commedia è come un muro che non riesco ad oltrepassare. Se facessi un film su Rick e Morty, quella sarebbe probabilmente la cosa più vicina ad una commedia che potrei fare.”

L’idea che Snyder alla direzione di un film d’animazione o un remake di una proprietà animata non è così assurda, poiché Snyder ha anche menzionato in precedenza come gli piacerebbe adattare anime come come Dragon Ball Z anche in passato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...