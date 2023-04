Lo showrunner e creatore di Warrior Nun affronta il futuro dello show a seguito della campagna dei fan per dargli nuova vita

Lo showrunner e creatore di Warrior Nun, Simon Barry, affronta il futuro dello show per la stagione 3 e oltre, dopo la sua cancellazione da parte di Netflix alla fine dell’anno scorso.

La serie d’azione fantasy è stata cancellata nel dicembre del 2022, un mese dopo che la stagione 2 è stata rilasciata su Netflix. Da allora, i fan e lo stesso Barry hanno partecipato a una campagna per far rivivere Warrior Nun.

Parlando con Empire Magazine (via cbr), Barry ha rivelato le idee che vengono prese in considerazione per la continuazione dello show oltre la fine della seconda stagione. Attualmente, le opzioni esplorate sono una stagione 3 di Warrior Nun con un’altra piattaforma di streaming, una serie di film, un seguito animato o una continuazione in graphic novel. Barry dice anche che c’è una forte intenzione di far andare avanti Warrior Nun, una dichiarazione che può essere letta di seguito:

“So da Productivity Media, le persone che detengono i diritti, che la loro intenzione è trovare un modo per andare avanti.”

Gli sforzi dei fan per far rivivere la stagione 3 di Warrior Nun hanno comportato un’enorme quantità di dedizione sia online che offline. Ci sono state molte pressioni su Twitter per convincere servizi di streaming come Apple TV+ e Paramount+ a continuare la serie. Offline, i fan hanno affisso cartelloni a livello internazionale nel tentativo di aumentare la consapevolezza sulla cancellazione di Warrior Nun e sottolineare la loro dedizione a salvarlo.

L’ultimo aggiornamento di Barry fornisce la speranza concreta che Warrior Nun continui in qualche modo, anche se non in modo tradizionale.

