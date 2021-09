Lo spin-off di The Boys ha trovato i propri showrunner in Michele Fazekas e Tara Butters

La terza stagione di The Boys ha terminato la produzione all’inizio di questo mese e oggi abbiamo alcuni nuovi dettagli sul primo spin-off senza titolo dello show.

Lo spin-off è incentrato su un college per supereroi, o “Supes”, e a marzo abbiamo sentito dire che Lizze Broadway e Jaz Sinclair erano stati scelti come due di quei giovani Super. Ora, Amazon Studios e Sony Pictures Television hanno annunciato che Michele Fazekas e Tara Butters saranno showrunner della serie.

Fazekas e Butters hanno già qualche esperienza coi supereroi nel loro curriculum. Entrambi sono stati produttori esecutivi e scrittori di “Agent Carter” della ABC, che a sua volta era uno spin-off dei film “Captain America”. Ovviamente, per quanto riguarda “The Boys”, non ci sono grandi eroi.

Ecco la sinossi ufficiale dello spin-off di “The Boys” tramite il comunicato stampa di Amazon: “Ambientato nell’unico college americano esclusivamente per supereroi giovani-adulti (gestito da Vought International), lo spin-off senza titolo di ‘The Boys’ è una serie irriverente e vietata ai minori che esplora le vite dei Super in tempesta ormonale, mentre mettono il loro fisico, il loro impulso sessuale, e i loro limiti morali alla prova, in competizione per i migliori contratti nelle migliori città. È in parte spettacolo universitario, in parte Hunger Games – con tutto il cuore, la satira e la volgarità di The Boys. Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero, Reina Hardesty e Maddie Phillips interpreteranno giovani supereroi, ed il cast aggiuntivo è da annunciare”.

Eric Kripke, lo sviluppatore di The Boys, ha tirato fuori alcuni improbabili paragoni circa la storia della TV, quando ha discusso di questo nuovo spin-off.

“Proprio come Mork & Mindy è derivato da Happy Days, il nostro spin-off esisterà nell’universo cinematografico della Vought, ma avrà un tono e uno stile tutti suoi. È la nostra interpretazione di un spettacolo universitario, con un ensemble di giovani Super affascinanti, complicati e talvolta mortali. Michele e Tara sono geni freddi, siamo entusiasti di averli alla guida di questa nave e grati a Sony e Amazon per l’opportunità. Adoriamo questo spettacolo e non vedo l’ora che lo vediate. Inoltre, Baywatch Nights è derivato da Baywatch e conteneva vampiri. Vampiri!”

Non si sa ancora quando questo spin-off di The Boys arriverà su Amazon Prime Video e il comunicato stampa di Amazon rileva che la data della premiere della terza stagione di The Boys sarà annunciata in un secondo momento. Sulla base della cronologia di produzione delle stagioni precedenti, possiamo probabilmente aspettarci la premiere della terza stagione prima della fine del 2021.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...