Lo spin-off di The Boys trova altre tre protagonisti in Shane Paul McGhie, Aimee Carrero e Maddie Phillips

The Boys di Amazon si è mostrato con una stagione 2 davvero stellare, ed è già in corso lo sviluppo della stagione 3, che porterà una serie di personaggi e concept familiari dai libri.

Se tutto andrà bene, la serie non sarà l’unico spettacolo nell’universo di The Boys di Amazon, poiché è in produzione una nuova serie spinoff con al centro una scuola di supereroi gestita dalla Vought. Lo spettacolo aveva precedentemente scelto Lizze Broadway e Jaz Sinclair per il cast, ma ora altri tre attori si sono aggiunti, tra cui Shane Paul McGhie (Vice), Aimee Carrero (Elena di Avalor) e Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunter), e tutti tre interpreteranno supereroi adolescenti iscritti alla scuola.

McGhie è meglio conosciuta per i suoi ruoli come Joseph Harris in Deputy e come Dante in Greenleaf, mentre Phillips è nota per il suo lavoro in Teenage Bounty Hunter. Per quanto riguarda Carrero, è stata “mostrata” in Elena di Avalor, She-Ra and the Princess of Power, Young and Hungry e Blindspot.

Queste nuove aggiunte al cast si uniranno a Broadway e Sinclair, che interpretano rispettivamente i ruoli di Emma e Marie.

Il progetto, ancora senza titolo, seguirà un gruppo di studenti in questa scuola piena di supereroi ed è descritto come uno “spettacolo irriverente e vietato ai minori che esplora le vite dei Supes in piena tempesta ormonale mentre mettono i loro confini fisici, sessuali e morali sotto stress, gareggiando per i migliori contratti nelle migliori città”.

Resta da vedere se e quando ci sarà un crossover con lo spettacolo di punta o se i personaggi di quello spettacolo finiranno per essere ospiti dello spinoff. Con la scuola di proprietà della Vought, è probabile che vedremo almeno uno o due dei Sette spuntare durante la stagione, ma dovremo solo aspettare e vedere.

Lo spinoff di The Boys sarà diretto dallo scrittore e produttore esecutivo di The Boys, Craig Rosenberg, che fungerà da showrunner dello spinoff e produrrà il progetto insieme ai creatori di The Boys, Garth Enis e Darick Robertson, ed ai creatori della serie televisiva di The Boys, Eric Kripke, Seth. Rogen, Evan Goldberg e James Weaver.

